應付社會事件案 灣仔法院擬建大型庭

《2021年施政報告》附篇提到，支持司法機構在擬建的加路連山道新區域法院大樓啟用前的過渡期間，在灣仔政府大樓增設一個大型法庭和相關設施。司法機構昨稱，灣仔新建的大型法庭與3個額外法庭和相關設施，會在新區域法院大樓啓用前使用。

聲明指出，在過去一年半，司法機構一直盡快優先處理急增的社會事件相關案件及確保妥善執行司法工作，除透過招聘法官和委任暫委法官，致力增加司法資源外，亦持續利用11座法院大樓約135個適合用作刑事案件聆訊的法庭，處理每周約80宗社會事件相關案件的聆訊。

1900宗社會事件案 74%已結案

截至今年7月底，各級法院已接逾1900宗社會事件相關案件，當中約1400宗或74%已結案，司法機構預期絕大部分在裁判法院處理的案件將於今年底結案，而區院接到逾300宗刑事案件，當中約250宗仍在處理，不少涉及10名或以上被告，所需審訊時間或超過20至30日。

司法機構稱，一直致力提供額外法庭設施，處理社會事件相關案件，例如擴大灣仔法院大樓10個法庭、在灣仔法院大樓及西九龍法院大樓利用毗連法庭轉播法庭程序，以及本月4日起重用荃灣法院大樓。