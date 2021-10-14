再有外傭檢疫後確診 大埔3處強檢

本港昨增3宗輸入個案，涉2女1男（28至34歲），均已接種疫苗，2宗涉L452R變異病毒株，確診者包括兩名外傭。昨初步確診少於5宗，包括一名已接種兩劑科興疫苗的30歲外傭，她9月17日從印尼抵港，抵港時取樣和其後檢疫期間6次檢測均呈陰性，10月7日完成檢疫到僱主於大埔天賦海灣3期海鑽10座的居所，8日出現病徵，12日再檢測，結果初步陽性，個案涉及的海鑽10座、大埔劉開玲醫務所、大埔逸瓏坊Market Place by Jasons要強制檢測。

陳肇始：港版健康碼參考澳門

另外，兩地正商討通關方案，陳肇始昨在商台《在晴朗的一天出發》說，不希望通關為內地帶來額外風險，「如果有個（健康）碼就會更清晰，他是否密切接觸者、確診人士、有無接種（史）、他的風險情况、有否打針和核酸檢測？這些資料是需要的」。被問是否不會主動追蹤使用者的行蹤，陳回應稱「是，無錯，但如何有這要求，與澳門（健康碼）同樣模式，去過哪兒都很清晰，令大家放心」；至於會否配合「安心出行」程式，她說創科局正研究，而衛生部門或提供密切接觸者資料。

早前有機場貨站服務員確診，港大感染及傳染病中心總監何栢良在港台《千禧年代》表示，政府需認真檢視機場、檢疫酒店、表列處所等的防疫要求，包括明確要求接種疫苗，否則出入處所受限等。

（新冠疫情）