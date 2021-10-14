科興引第三針保護效果數據 對有症狀感染者達八成

【明報專訊】衛生防護中心轄下的聯合科學委員會下周開會討論接種第三針新冠疫苗，科興昨日引述在智利的接種數據，指接種第三針科興後對有症狀感染者的保護效果由56%提高至80.2%。港大感染及傳染病中心總監何栢良則稱，科興接種者第三針接種復必泰疫苗較打科興的抗體高，反映「溝針」打第三針效果好。
上周59宗打針異常 一男童胸痛
食衛局昨公布過去一周新冠疫苗監察報告，截至本周日共接獲59宗涉曾打針的異常事件報告，當中沒死亡個案，但新增一名13歲男童在接種第二劑復必泰後20天內出現胸痛，情况穩定。
科興昨發新聞稿表示，智利共470萬人完成接種兩劑科興疫苗，其中約14萬人已用科興作加強劑，研究在接種第三劑滿14天後進行評估，發現打加強劑後，對有症狀感染者的保護效果由56%提高至80.2%；對需住院病例的保護效果由84%提高至88%。科興發言人劉沛誠稱，結果反映接種了第三劑科興人群，在預防感染和住院方面有更好的保護效果。
何栢良：溝針效果更好
至於本港打第三針應打科興還是打復必泰，港大專家何栢良昨在港台《千禧年代》指出，土耳其的數據顯示，接種兩針科興後第三針接種復必泰的抗體反應，明顯高於第三針打科興的人，反映「溝針」打第三針效果好，而現實世界數據所見打第三針亦安全。
陳肇始：捐阿斯利康須額外付數百萬
此外，港府前日公布向新冠疫苗全球獲取機制（COVAX）捐贈750萬劑阿斯利康新冠疫苗。食衛局長陳肇始昨在商台《在晴朗的一天出發》說，有關安排已商討了一段時間，基於保密協議不能透露該批阿斯利康疫苗的價錢，但捐出疫苗時港府須額外支付數百萬元，用於包裝及付運費用等。
陳續說，捐出整批疫苗較簡單，否則每款疫苗都捐一點需時更長。就是否曾考慮用阿斯利康疫苗作第三針，她回應稱即使香港為長者和免疫力低群組開打第三針，目前亦有足夠疫苗應付。