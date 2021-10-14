科興引第三針保護效果數據 對有症狀感染者達八成

上周59宗打針異常 一男童胸痛

食衛局昨公布過去一周新冠疫苗監察報告，截至本周日共接獲59宗涉曾打針的異常事件報告，當中沒死亡個案，但新增一名13歲男童在接種第二劑復必泰後20天內出現胸痛，情况穩定。

科興昨發新聞稿表示，智利共470萬人完成接種兩劑科興疫苗，其中約14萬人已用科興作加強劑，研究在接種第三劑滿14天後進行評估，發現打加強劑後，對有症狀感染者的保護效果由56%提高至80.2%；對需住院病例的保護效果由84%提高至88%。科興發言人劉沛誠稱，結果反映接種了第三劑科興人群，在預防感染和住院方面有更好的保護效果。

何栢良：溝針效果更好

至於本港打第三針應打科興還是打復必泰，港大專家何栢良昨在港台《千禧年代》指出，土耳其的數據顯示，接種兩針科興後第三針接種復必泰的抗體反應，明顯高於第三針打科興的人，反映「溝針」打第三針效果好，而現實世界數據所見打第三針亦安全。

陳肇始：捐阿斯利康須額外付數百萬

此外，港府前日公布向新冠疫苗全球獲取機制（COVAX）捐贈750萬劑阿斯利康新冠疫苗。食衛局長陳肇始昨在商台《在晴朗的一天出發》說，有關安排已商討了一段時間，基於保密協議不能透露該批阿斯利康疫苗的價錢，但捐出疫苗時港府須額外支付數百萬元，用於包裝及付運費用等。

陳續說，捐出整批疫苗較簡單，否則每款疫苗都捐一點需時更長。就是否曾考慮用阿斯利康疫苗作第三針，她回應稱即使香港為長者和免疫力低群組開打第三針，目前亦有足夠疫苗應付。

明報記者

（新冠疫情）