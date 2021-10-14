無食肆牌 如心宴會廳突取消逾50婚宴

準新人：不供食物 不應簽約

根據網頁，Nina Ballroom佔地超過1.8萬呎，除辦婚宴，可用作研討會場地，最多容納1600人。準新郎張先生今年3月預訂明年1月在此舉行婚宴，已繳付約12萬元作一半訂金，但他日前收到酒店電郵通知「未能提供宴會服務」，新人可選擇全數退款，延期婚宴至明年3月後，或改在4000多呎的Sky Lounge擺酒。張稱，職員在電話中保證「無嘢犯法，是技術問題」，再追問下職員說「達不到政府要求」。

酒店回覆本報查詢時未有回應取消大量預約的原因，只稱深表歉意，正尋求解決方法並參考專業顧問意見，盡快恢復服務。至於受影響人數、Nina Ballroom是否持有食牌，酒店皆無回應。

客人可退訂或改場地

根據《食物業規例》，出售膳食或非瓶裝的飲品供進食或飲用的處所都需申領食環署牌照，本報查閱食環署網頁，Nina Ballroom未見在持牌食肆名單之內，亦不在C或D類餐飲處所之列。

食環：只有娛樂牌 巡查無見違例

食環署證實該宴會廳只持有公眾娛樂場所牌，惟該署過去一年派員巡查該宴會廳6次，沒有發現有人違反防疫規例或無牌經營食物業處所，會繼續留意情況及採取適當行動。