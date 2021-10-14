亞洲週刊江迅離世 妻質疑院方耽誤救治

稱沒查病因退燒出院 再高燒疼痛送院搶救

江迅的太太接受本報訪問時說，無法接受丈夫突然死亡，對整個治療感到非常憤怒及疑惑。她說，丈夫於周日晚上10時30分因發燒送往急症室，翌日下午院方指他已退燒可出院，「可是出院後的當晚11時30分，丈夫又突然高燒，顫抖，不斷喊說全身疼痛，我再把他緊急送往仁濟醫院」。

江太透露丈夫昨凌晨1時許，因無法自行呼吸需插喉救治，早上8時許情况轉危急，下午2時07分去世。她不滿第二次住院時丈夫感疼痛，她曾多次按鐘請求醫護探視救治，但12個小時後主診醫生才出現，她認為院方耽誤了最佳治療時機。

梁振英fb貼文「沉痛哀悼」

《亞洲週刊》總編輯邱立本表示，江迅是他的老戰友老同事，為人工作認真，人脈廣闊，曾多次獨家報道中國政治內幕，也曾多次深入朝鮮採訪，因此曾獲得2008年亞洲出版業協會「年度記者」殊榮。他說，同事們對江的突然去世感震驚和難過，江迅上周五還如常上班，撰寫關於辛亥革命110周年的報道，沒絲毫異樣。他在《亞洲週刊》最後發表的文章是〈林鄭施政報告是連任政綱？〉。另外，前特首、全國政協副主席梁振英在facebook發文表示「沉痛哀悼江迅先生」。

江迅1947年出生於上海，籍貫廣東番禺，1968年在安徽務農，1974年起在上海從事文學和新聞工作20餘年，1994年移居香港，任《亞洲週刊》資深特派員，其後升任副總編輯至離世。