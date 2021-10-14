博愛醫生懷疑遺書爆失誤致命事故 消息：院方跟進

任職麻醉科的關醫生早前因不適入住博愛醫院，該院內科及老人科病房職員本周一（11日）清晨巡房期間，發現關在病牀上不省人事，經搶救後證實不治。據悉，關的牀邊發現一支曾使用的針筒，裏面的不明液體成分有待調查，而其手機中則發現懷疑遺書，當中提及因病人失救而感自責。

稱怕惹考官 沒告知家人感自責

鄭松泰向本報表示，他在網上披露的遺書由醫護人員提供，並確認遺書由關醫生撰寫。內文提到關「永遠忘記唔到」7月4日一宗病人手術中離世（die on table）事件，病人被自動心外壓機（簡稱「LUCAS」）「搓咗成個鐘搓到心口凹咗個樣，我到而家都記得清清楚楚」。文中又提到，關本身負責另一宗手術，但對於有病人因「管理失誤」而失救感自責，稱接受不到自己因怕事、怕惹到考官，沒向家人講清楚事件。據悉有關手術在屯門醫院進行。

鄭松泰認為關以自殺方式揭發懷疑醫療事故，其離世對醫院員工士氣打擊大。他相信事涉醫院和醫療制度問題，促請醫管局主動配合警方調查。

鄭松泰：以死揭發反映制度問題

消息人士表示，基於網上流傳一封遺書，院方已致電聯絡關的家人跟進事件，醫院亦關注醫護情緒，未來數日會逐個約見醫護了解情况。至於7月初病人死亡個案，院方暫未收到家屬投訴。消息人士指，醫院會連同7月初的個案，整體檢視事件，並會與家人交代。

新界西醫院聯網發言人表示，對一名醫生同事離世感到十分難過，會繼續與家屬保持緊密聯絡並提供協助。發言人重申涉事醫生於院內離世的個案已報警處理，並轉交死因裁判官跟進，聯網會全力配合相關調查。醫院亦有恆常機制按需要跟進和審視個別臨牀個案的處理，假如個案屬死因裁判官條例下需報告的死亡個案，醫院亦會按法例轉介跟進。發言人未有確認遺書內容是否真確。