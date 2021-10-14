陳同佳6月已離安全屋 管浩鳴稱現居偏遠住處 拒透露誰供食宿

稱自首意願不變 待台批簽證

管浩鳴昨晚回覆傳媒查詢，證實陳同佳已離開安全屋，新住處不便透露，形容是「一個不會容易與市民接觸的地方」。被問陳目前住處是由家人、教會或其他組織及人士協助提供，管浩鳴稱不便透露。

警方表示會因應事件性質及背景，或相關人士所受潛在威脅，按風險程度提供不同保護。為確保行動的保安及機密性，相關安排不會公開。

消息稱生活不受限 身形圓潤

「香港01」昨引述消息稱，陳同佳於3個月前已經離開安全屋，並且遷往遠離市區、位處深山的地方，警方起初仍然提供有限度人身保護，之後全面撤走。報道引述消息表示，陳同佳未有返回啟德啟晴邨居住，以免傳媒追訪，現時與母親間中同住，一日三餐獲安排，日常生活如上網、看電視不受限制，又稱其身形比兩年前圓潤不少。

潘曉穎母親前日（12日）透過網台「MIHK.tv」發表錄音稱，女兒已死去4年多（應為近4年），陳同佳已出獄差不多兩年，「𠵱家每日仲要睇住呢個所謂『自由人』嘅殺人犯可以周街走，而佢就殺人罪嘅裁判仍然係遙遙無期」。潘母稱，女兒仍未能沉冤得雪，公義不得彰顯，她作為母親極度愧疚，「每日內心仍然淌着血，我實在難以忍受落去，我想問一句，真係有誰共鳴呢？想知道邊個真係真心願意幫助女兒呢？」