掛8號波逾23小時 歷來第五長

低壓區靠近引驟雨 下周氣溫降至20℃

本港在一周內先後有熱帶風暴「獅子山」及颱風「圓規」襲港，惟今年風季未完，天文台預測一個低壓區會在接近周末至下周初為南海中北部帶來不穩定天氣，明日間中有驟雨及雷暴；一股乾燥的東北季候風會在周末期間抵達華南沿岸，下周初該區天色好轉及稍涼，周一市區最低氣溫只有20℃。

天文台於前日傍晚5時20分發出8號烈風或暴風信號，當日入夜後本港未有出現橫風橫雨，不少市民外出追風及到岸邊觀浪，惟「圓規」後勁凌厲，昨清晨本港低窪地區出現海水倒灌，多區風力回升至烈風程度，天文台昨午一度發出黃色暴雨警告信號。

香港氣象學會發言人梁榮武分析，「圓規」轉吹東風前比「獅子山」弱是意料中事，他指「獅子山」與東北季候風疊加的氣流都是東風，產生較大效應，而過去兩日大部分時間吹偏北風，深圳又有一系列的山擋着北風，令本港發出8號東北烈風或暴風信號期間，風勢不算太強，故前晚風力不算大，直至昨清晨及早上轉吹偏東風，風勢和雨勢才加劇。