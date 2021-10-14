城門河水灌隧道 露宿者家當被浸

沙田城門河昨凌晨有大量河水冲上岸，兩旁的行人路及單車徑被河水淹沒，有橋底露宿者發現家當被水浸，涉水搬走私人財物，但河水不斷湧上路面，狀甚狼狽。河水冲上岸後再湧入行人隧道，在沙燕橋及翠榕橋底的行人隧道，至凌晨3時水深及腰，分隔行人路及單車路的欄杆幾乎沒頂。沙燕橋行人隧道牆身附有的量尺，量得水位高度為海圖基準面以上約4米。

海水冲上三家村 商舖堆沙包閘水

另外，油塘鯉魚門三家村亦有海水湧入村，水深約0.5米，有商舖落閘堆放沙包閘水，村民返家需涉水而行，民安隊亦派員在場戒備；柴灣嘉業街近海邊一列工業大廈，有湧浪拍岸，海水湧入停車場，其中平治維修中心停車場內更亭及門外水馬亦被海水冲起。

昨午4時許，九龍塘港鐵站一列為疏導打風後人潮的列車出現火花，列車停在一號月台，至一個多小時後被移離行車線，港鐵服務一度受阻。據悉，港鐵內部估計有樹枝在風暴期間跌在集電弓上產生火花。