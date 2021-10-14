雙風隨雨逝 生活未復常 本地菜秋收盡毁 內地菜漲價兩成

昨日8號風球生效期間，大圍隆亨街巿僅半數菜檔有營業，菜檔店主謝小姐表示，昨日來貨較平日減少，故每斤菜定價貴1至2元。她又稱大部分顧客前日已買好菜，很早沽清來貨，更能提早收檔，嘆昨日生意冷清，人流僅平日三分之一，「人工錢都賺唔到」。另一菜檔店員稱，昨來貨價每斤貴2至3元，來貨亦減少，定價因而提高。

待恢復收成 料未來兩周「捱貴菜」

市民陳先生買了一斤20元的菜心，他稱菜心前日升至每斤30元，雖然昨價格回落，仍比平日每斤10元貴一倍；買了一斤14元生菜的周小姐則說，前日下班後菜檔已收檔，只能在颱風日再來買菜，她觀察各類菜均加價，其中菜心加價近倍，故選擇最便宜的生菜作晚餐，「唯有今日食少啲，聽日再食」；家中同樣未有存貨的郭小姐表示，日前估計街巿會開門，不必搶購食物。她昨買了一個10元的薯仔，稱較平日貴一倍。

根據蔬菜統營處資料，長沙灣蔬菜批發市場菜心的平均批發價，上周四（7日）為每斤7.6元，前日則升至每斤9.7元，升幅逾27%；青瓜平均批發價亦由上周四每斤7.4元，上升至前日的每斤9.3元，升逾25%。香港入口蔬菜批發商會會長袁昌稱，廣東省同樣受大雨影響，農作物出產量「幾大損耗」，供貨至本港的蔬菜量減少，估計近日蔬菜來貨價普遍上升兩成，西生菜、芥蘭更可能貴三四成，即使天氣回復正常，起碼仍需10多天才可恢復收成，繼而令菜價回落。

本地菜農料每畝地蝕五六萬

新界本地農協會主席黃七娣表示，秋、冬季兩造本是農民的「黃金收入」，但不少農夫反映，秋季種植的生菜、菜心、白菜等蔬菜在兩個熱帶氣旋吹襲下「死晒」，完全不能收成，料一畝農地損失最少5萬至6萬元，有機種植農地損失更大。她又提到，蘿蔔、紅菜頭、椰菜等冬季時令菜，一般需3個月才有收成，但現時剛播種便被大風雨浸毁，憂冬季亦難有收成。

明報記者