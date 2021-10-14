殺的士司機疑兇 南丫島落網

榕樹灣外籍女報案 警碼頭截獲

另外，的士小巴商總會理事長周國強說，最快明天（周五）在的士業界發起為遇害司機韋劍雄的家屬籌款，目標籌募20萬，現已有部分車行承諾捐款，已籌到約5萬元。

據了解，警方高度重視該宗謀殺案，動員不同單位全方位調查及蒐證。警方透過蒐集及分析情報，昨日調派刑偵人員到南丫島調查及搜捕，至昨晚約7時半，一名外籍女子報案，稱在南丫島榕樹灣後街一雜貨店內發現一名男子外貌與疑犯相似，警方隨即加派軍裝人員在島上搜捕，終在碼頭附近截獲疑犯，將他押回警署。

西營盤住所 同層兩戶稱從未見疑兇

警方昨較早時再發相（圖2）通緝「極度危險」的蔡南生。據了解，他居於西營盤第二街107至117號永豐樓低層一個單位，其單位外有一道鐵閘，內有兩戶。其毗鄰單位住戶稱未見過疑犯，形容該單位較少人出入。同層住戶許女士亦表示未見過蔡，但前日有大批警員登門調查，她稱該戶人租住單位已3至4年。

另一住戶郭太亦稱未見過蔡，但前日有警員調查，得悉疑犯住附近感害怕，日後會先看有無人出入才出門， 「有人出咪畀佢出先，我遲啲出」。另有住戶稱前日有警員逐家拍門及入屋搜查，引述警方稱擔心有兇徒匿藏單位內。

據了解，混血兒蔡南生在南非出生，報稱英國籍，持香港身分證。他曾在網上聲言欲效法美國槍擊案，2019年10月被捕，警方在其住所檢獲兩把刀，其後因控方未能證實被告持刀作非法用途而撤控。