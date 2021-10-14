學苑前總編憂校內敏感物件漸消失

教職員：國殤柱代表港大學術自由

呂昊峻認為，校方此次舉動是「無謂、多餘」，質疑港大高層是為了需要向國家效忠或政治表態；他擔憂是次移走國殤之柱只是「開先例」，未來校內政治敏感物件將慢慢消失，例如明年能否重漆太古橋，或其能夠仍然存在，都是未知之數，而校方日後都會用與今次相同手法處理，因此他前來觀察。

任職港大的Miss IB （化名）形容，國殤之柱記錄了天安門事件，可為爭取自由和權利的人發聲，又質疑雕塑屬於港大學生，校方卻從沒聽從學生意見。其友人、38歲的中文大學外籍教職員Miss AF（化名）則形容，港大今次處理手法「所有可能做錯的事，他們都做錯了」（everything they could do wrong, they have done it really wrong），她認為國殤之柱代表港大擁有的學術自由。