限期到柱仍在 支聯：港大與高志活接洽較適合

港大：續徵法律意見 高志活促召聆訊

港大昨在限期過後回覆查詢表示，港大仍就此事繼續徵詢法律意見，並會與相關單位按合法合理基礎處理。本報記者昨午5時在港大校園未見校方搬走或圍封國殤之柱，現場有數名保安拍照。

已公開聲明為雕塑擁有人的高志活，在距離「死線」前17小時再發表新的聲明。他已委託律師並在本港時間前日（12日）早上11時向港大發出律師信，要求就事件召開聆訊。他指與律師力求妥善處理事件，盡可能滿足雙方持份者。他期望港大尊重其雕塑擁有權，以便將國殤之柱順利搬離香港，並重申若雕塑有任何損毁，港大將要負上責任。

「倘國殤之柱被毁 大家應去拾碎片」

高志活說，若國殤之柱現在被摧毁，他呼籲所有人前往港大，盡可能執拾雕塑的碎片，因為這些碎片象徵「帝國滅亡，但藝術永存」（Empires passes away - but art persists）。

高志活又稱，已聯絡多名關注事態發展的丹麥議會議員，促請丹麥外相科弗德（Jeppe Kofod）介入並聯繫中國大使館，要求對方保證照顧好丹麥在香港的財產，並提供必要的幫助，將雕塑帶離香港，以便在其他安全地方豎立這個紀念天安門事件的雕塑。

蔡耀昌盼港大依20多年行事標準「留柱」

支聯會及其清盤人蔡耀昌、鄧燕娥，上周四（7日）接獲孖士打律師行代表港大發出的信件，並於昨日回覆。蔡耀昌表示，國殤之柱屬於原創作者丹麥雕塑家高志活，他近日發公開聲明表示他仍是國殤之柱擁有人，據悉他亦已委託律師跟進；為此，支聯會認為，未來較合適的做法是由港大校方直接與高志活代表律師接洽處理。

蔡耀昌稱，國殤之柱是高志活在1997年六四前，借出予支聯會供在香港永久展覽，並在98年獲港大學生會全民投票通過永久擺放；該雕塑自99年六四晚後，永久擺放於港大至今。蔡認為，港大作為一個具言論及學術自由的空間，有社會責任及使命保留國殤之柱，冀校方依據過往20多年的行事標準，繼續容許雕塑於港大校園豎立。