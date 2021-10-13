【Emily】白鴿開Patreon 記黨友記舊物 李華明續抒懷 「唔知留得幾耐」

民主黨參選與否已有定案，元老李華明話考慮退黨。佢噚日喺商台《在晴朗的一天出發》上反問：「我留喺度有咩作用？」李華明表示以前幫民主黨籌款係為選舉，「我籌款嘅對象根本唔會再捐錢，唔參選冇影響力」，又形容自己「變咗異見分子」、「唔知留得幾耐」，仲話主席羅健熙冇搵過佢傾。

羅健熙喺節目上重申，參選門檻（40黨員提名）好合理，佢話以前參選要「過五關、斬六將」，今次雖然提名人數多咗，但佢真誠認為如果喺黨內參與得多，係會攞到足夠提名。佢又話希望有機會同李華明坐低傾吓。

郭天立批李華明

「唔提名韓東方 又話參選門檻高」

早前被取消區議員席位嘅民主黨郭天立就話，即使係舊制，都要支部10個提名先可披甲參選，但黨友韓東方最終只取得9個提名，意味根本冇辦法入閘。佢質疑李華明及民主黨副主席梁翊婷所屬嘅九龍東支部，一個提名都冇畀到韓東方，但又走出嚟話提名門檻高。