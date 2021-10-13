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2021年10月13日星期三
港聞二
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家中經濟支柱 48歲死者遺3子女
七旬翁被斬不治 子控謀殺
女警長涉偷同袍USB、28張書券保釋
圓規「守規矩」 天文台準時掛8號波 風球料懸至日出前 專家稱預測路徑較獅子山容易
議員倡天文台改轄環境局 黃錦星︰歸哪局非關鍵
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林鄭晤地建會商房策 未交代內容
黎智英張劍虹等7人續還押 首次同庭應訊
卓悅美容停業欠租 董事涉不當收款被捕
稱代付輪候津貼屬「得意想法」非建議 林鄭批傳媒報「特首諉過房委」製矛盾
教師涉虐菲傭案 事主稱被告揚言「可以殺你」
上司：不知張耀升用舊款無求救掣對講機
聞杜淦堃有意角逐大律師會主席 湯家驊：溫和中立
兩鐵騎士炒車亡 一撞狗出事一為消防員
櫃車翻側壓壆 司機亡
擅查警內部資料 女警控不誠實用電腦
鄉局稱丁權帶歧視否仍合憲 終院押後判
大灣區GBA專題：坐擁橫琴 珠海地位緊隨廣深
反修例「只是背景」 3中佬拍救人故事：我們只是拍電影，願《少年》不必偷摸
代拍廣告 換足浴店天台拍攝
晤政府談引外援醫 醫學生稱未釋疑慮
老弱打第三針 科委會下周討論 劉宇隆：打科興60歲或以上應補打 倡可溝針
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尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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