揀相執相溝通費時 80後女生創攝影平台簡化流程抓商機

【明報專訊】80後女生與同事4年前創立攝影師配對平台，讓個人或企業透過手機應用程式，物色合適的攝影師，惟疫情影響生意，去年中轉型成立Gump平台，簡化攝影師與顧客溝通及傳送相片等流程，於疫下轉危為機，現時每月有6位數字營業額。創辦人張佩琪（Peggy）稱，冀未來發展非同質化代幣（NFT）交易平台，助攝影師即使出售相片，仍可保留資料，助建立名氣。
170城巿10萬用戶 冀達千萬元營業額
Peggy與同事4年前創立KaChick，主打旅遊攝影平台，助遊客預約當地攝影師。原計劃與國泰航空合作推介旅客使用平台，惟疫情席捲全球，旅業停擺，計劃只能擱置。Peggy稱，發現疫下工作流程轉向線上，但見業界仍依賴傳統通訊工具與客戶來回商討相片後期製作，效率極低，遂於去年5月創立Gump平台，供攝影師儲存相片，客戶亦可以透過平台揀相、指出相片需要後製的部分等。平台現於170個城巿有逾10萬用戶，登記月費介乎8至18美元（約62至140港元），Peggy冀營業額至明年中可達千萬港元計。
發展NFT賣相 助攝影師儲名氣
近年興起的NFT加密數碼畫作、影片、聲音等作品的擁有權，再以加密貨幣交易。Peggy表示，攝影師一般須出售相片版權予客戶，但NFT即使經過轉售仍然會保存創作者的資料，有助攝影師建立名氣，她發現亞洲地區對NFT認識尚淺，故轉向發展綠色NFT方案，協助企業舉辦文化體驗或義工等員工活動，並將隨行攝影師作品轉為NFT供公司的員工競投，藉此推廣NFT，冀日後發展NFT交易平台。
加人女企業家平台 獲導師教路
Peggy對發展攝影師平台的興趣，源於5年前自己婚禮上與父母拍攝的全家福。她因父母離異，自1歲便未曾與父母合影，一張全家福留下當刻愉快的回憶，亦令她深感攝影的價值，故翌年「裸辭」創業。
作為年輕女性創業者，Peggy說過程頗孤單，去年加入女企業家平台Female Entrepreneurs Worldwide（FEW），並入選平台孵化器計劃，獲安排與兩名導師學習制定銷售計劃等技巧。FEW創辦人兼行政總裁Anna指出，平台現有逾兩萬名會員，逾300間企業伙伴，提供營商技巧課程、諮詢及宣傳機會等，加入月費介乎10至83美元（約78至647港元）。
明報記者 譚希琳
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