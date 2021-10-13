揀相執相溝通費時 80後女生創攝影平台簡化流程抓商機

170城巿10萬用戶 冀達千萬元營業額

Peggy與同事4年前創立KaChick，主打旅遊攝影平台，助遊客預約當地攝影師。原計劃與國泰航空合作推介旅客使用平台，惟疫情席捲全球，旅業停擺，計劃只能擱置。Peggy稱，發現疫下工作流程轉向線上，但見業界仍依賴傳統通訊工具與客戶來回商討相片後期製作，效率極低，遂於去年5月創立Gump平台，供攝影師儲存相片，客戶亦可以透過平台揀相、指出相片需要後製的部分等。平台現於170個城巿有逾10萬用戶，登記月費介乎8至18美元（約62至140港元），Peggy冀營業額至明年中可達千萬港元計。

發展NFT賣相 助攝影師儲名氣

近年興起的NFT加密數碼畫作、影片、聲音等作品的擁有權，再以加密貨幣交易。Peggy表示，攝影師一般須出售相片版權予客戶，但NFT即使經過轉售仍然會保存創作者的資料，有助攝影師建立名氣，她發現亞洲地區對NFT認識尚淺，故轉向發展綠色NFT方案，協助企業舉辦文化體驗或義工等員工活動，並將隨行攝影師作品轉為NFT供公司的員工競投，藉此推廣NFT，冀日後發展NFT交易平台。

加人女企業家平台 獲導師教路

Peggy對發展攝影師平台的興趣，源於5年前自己婚禮上與父母拍攝的全家福。她因父母離異，自1歲便未曾與父母合影，一張全家福留下當刻愉快的回憶，亦令她深感攝影的價值，故翌年「裸辭」創業。

作為年輕女性創業者，Peggy說過程頗孤單，去年加入女企業家平台Female Entrepreneurs Worldwide（FEW），並入選平台孵化器計劃，獲安排與兩名導師學習制定銷售計劃等技巧。FEW創辦人兼行政總裁Anna指出，平台現有逾兩萬名會員，逾300間企業伙伴，提供營商技巧課程、諮詢及宣傳機會等，加入月費介乎10至83美元（約78至647港元）。

明報記者 譚希琳