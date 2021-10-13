港聞

港聞二

員工抵英確診 柏承大律師行須強檢

【明報專訊】再有港人前往英國後確診，今次涉及著名的Parkside Chambers（柏承大律師事務所），成員中有多名知名法律界人士，包括香港大律師公會前主席林定國。在該處工作的一名18歲男子本月初抵英後兩日驗出新冠病毒，上述大律師事務所及病人居住的何文田帝庭園7座被納入強制檢測。

昨增4宗輸入 3人涉L452R變種

本港昨增4宗新冠病毒輸入個案，連續4日無本地確診。確診個案涉及兩男兩女，年齡介乎32至58歲，他們均接種新冠疫苗，亦無病徵，3人涉及L452R變種病毒，1人的變異病毒株檢測結果待定。

4名患者中，有1名為英國抵港和一名俄羅斯抵港的機組人員，及有一名印尼抵港外傭。3人抵港時在機場取樣的檢測結果陽性，其餘1人在檢疫期間第9日檢測確診。昨日初步確診少於5宗。

律師行員工居何文田帝庭園 納強檢

另外，一名居於何文田帝庭園7座、已於3至4月打兩針復必泰的18歲男病人，9月29日在香港的檢測結果為陰性，10月1日離開香港前往英國，10月3日再在英國抽取樣本檢測，結果呈陽性，10月11日起出現病徵。男病人在金鐘太古廣場二座Parkside Chambers工作，最後上班日期為9月24日。為審慎起見，衛生防護中心將男病人於潛伏期曾居住和工作的地點納入強制檢測，受檢人士須於明日或之前檢測。

相關字詞﹕衛生防護中心 新冠疫苗 新型冠狀病毒肺炎

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