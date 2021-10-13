健身室准除罩12人上堂 須打齊針換氣足

社交距離措施延續兩周

政府昨公布延續大部分社交距離措施兩周至本月27日，並有條件放寬健身中心規定，包括訓練小組或課堂每個分組人數可由上限4人增至12人，但需在原有規定包括員工已打針等之上，再符合換氣量已達每小時6次或加裝空氣淨化設備，並展示專門承建商發出的證明書。政府亦容許健身中心顧客在運動時毋須戴口罩，但要所有員工及顧客均已完成接種，因健康原因不能打針員工須定期檢測及戴口罩、所有人用安心出行，及換氣方面達上述規定。

業界：小型中心難負擔萬元通風設備

香港健體專業人員總會主席王曉山歡迎放寬，稱現時4人一組難應付教練和租金成本，放寬將措施將有利改善營商；容許運動時毋須戴口罩亦可鼓勵更加多人運動。王曉山指出，如要符合上述通風規定或需付數以萬元買設備，對小型中心添壓力，目前不多健康中心達此要求，大型中心較易做到。

疫苗規定方面，王曉山表示大部分從業員已打針，相信各中心會因應會員接種率決定做法，小型私人中心較易達全數會員接種，大型中心動輒數以百計會員則難達要求，他希望政府未來考慮讓有醫療原因不能打針的顧客亦能以檢測替代。