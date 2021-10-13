老弱打第三針 科委會下周討論 劉宇隆：打科興60歲或以上應補打 倡可溝針

政府捐750萬劑阿斯利康予COVAX

陳肇始稱打3針疫苗仍足

此外，食物及衛生局長陳肇始昨公布，政府與全球疫苗免疫聯盟和藥廠阿斯利康達成三方協議，向新冠疫苗全球獲取機制（COVAX）捐贈750萬阿斯利康疫苗，會於明年第二季分批付運。她又表示，根據目前接種率，即使為長者接種第三針，仍有足夠疫苗。

林鄭月娥昨出席行會前表示，會在短期內親自邀請4名政府專家顧問，以及衛生防護中心轄下科學委員會的專家召開會議，聽取他們的意見，應在何時啓動為特別群組打第三針。

新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，港大的第三針研究預計會於本月底有初步結果。劉宇隆向本報稱，建議第三針涵蓋60歲或以上長者、部分長期病患者及高暴露風險的從業員，當中接種科興者可打第三針加強保護，進一步防止感染及入院，相信有助本港預備「開關」；接種復必泰者暫毋須打第三針。

劉：長期病患首兩針復必泰 亦應補針

劉舉例，高暴露風險包括醫護、機場、邊檢、檢疫中心、貨運人員等；長期病患者則包括因疾病或所用藥物影響打針免疫反應的病人，如腎衰竭、需血液透析、曾移植腎臟、癌症病人、免疫功能低下患者。他續稱，腎移植和血液透析患者即使首兩針打復必泰，亦應打第三針。

劉：如下周通過建議可盡快推廣

就第三針是否溝針，劉宇隆表示，世衛建議第三針與首兩針用同一技術平台，即打科興者應補打科興，但他認為應留有彈性予接種者選擇。就何時打第三針，他稱世衛建議與第二針相隔1至3個月，但內地亦有研究指相隔6至12個月反應更好，認為應留有彈性，例如準備前往高風險地區外遊者或需較早接種。

劉相信，如聯合科學委員會下周通過接種第三針的建議，可盡快推展。他又認為科興劑數足夠予有關人群接種3針，下一步可考慮擴展至50至59歲人群都可打3針。

政府購入科興和復必泰各750萬劑，截至前日，本港近165萬人接種了首劑科興，以每人需接種兩劑計，仍餘逾420萬劑科興，即足夠所有接種科興者打第三針。復必泰方面，已有近290萬人打了首劑，以每人打兩針計，仍餘逾170萬劑，即使165萬名科興接種者全選復必泰作加強劑亦足夠，但上述數字未計預留予未打疫苗的市民。

林鄭稱接種率未達七成 不理想

林太表示，本港接種率未達七成，情况不理想，需全民合作提升。對於維持「外防輸入」措施，她說如每日有4、5宗個案入社區，每宗演化400人檢疫，不但提高社區風險，醫院亦可能無法承受壓力。

據政府數字，至昨超過454萬人已打針，佔合資格接種人口的67.5%。12至19歲接種率接近七成；20歲至59歲群組均逾70%；而60至69歲、70至79歲和年滿80歲群組，接種率則分別為60.28%、41.29%及15.25%。

明報記者

（新冠疫情）