晤政府談引外援醫 醫學生稱未釋疑慮

學會：局方屢稱容後商討

港大學生會醫學會幹事會和中大學生會醫學院院會前晚發聲明，指醫學生代表提出多項關注，包括最擔憂培訓學位和就業前景，同時對修訂的成效和必要性質詢。兩學會稱，局方於會上多次以「行政細節容後商討」回應，稱會在條例草案獲通過後，再與持份者商討如何執行，屆時將處理醫學生的關注事項。兩學會指出，食衛局早已假設條例草案會獲通過，大多數醫科生「撤回草案，重新諮詢」的請求早已注定無法實現，學會會繼續向社會各界反映醫學生的聲音。

局方：續全聘本地畢業生

食衛局發言人表示，政府代表於會上解答學生關注的議題，包括如何確保特別註冊醫生的質素等。政府代表亦重申，儘管在可見的將來有更多非本地培訓醫生，本地醫科畢業生仍是本地醫療體系的骨幹，醫管局會繼續全數聘請通過實習的本地畢業生，提供專科培訓。就條例草案衍生的議題和細化的落實工作，包括如何支援專科培訓和評核機制，政府亦已清楚表明將另行與相關團體和組織跟進。