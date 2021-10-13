代拍廣告 換足浴店天台拍攝

不瞞拍攝內容 業主「怕麻煩」

任俠說，團隊及演員曾因穿黑衣被警察截查。片中自殺少女站在天台的場地亦難覓，導演林森說，「天台最難，因運動過後有自殺潮，另一方面人們好怕有人上天台扔東西，很多都鎖上。」。團隊堅持每次都向業主誠實表明來意，絕不隱瞞拍攝內容，任俠說，「他們知道沒有風險，但怕麻煩，費事啦」。

最後，團隊發現「遇到非華人就可以了」，任俠說，「鬼佬無乜所謂，最後我們找了兩個外籍人士，他們經營的足浴店物業包括天台，願意借給我們，但煞科後要幫他們拍一條廣告」。任俠、林森及編劇陳力行此時一起大笑，任說，「好認真的！而且由《少年》演員演出，演員都包埋。」

《少年》演員A小姐（化名）是2020年中途加入的新演員。她憶述拍攝進度十分趕，「選角一兩日後，下星期就圍讀劇本、練習」。她說，決定接拍是因為「可能無乜原因唔拍」，「可能其他短片，給你一個角色，（演員）就盡力把自己經歷代入角色、背景。這一次好似重新在假的時空，面對真實世界的東西」。