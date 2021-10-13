港聞

港聞二

反修例「只是背景」 3中佬拍救人故事：我們只是拍電影，願《少年》不必偷摸

【明報專訊】以反修例事件為背景的本港劇情片《少年》，獲金馬獎最佳新導演及最佳剪輯提名，電影背後的編監導是3個30多歲的「中佬」，拍攝的不是中年危機，而是香港少年的愁緒。導演及編劇任俠解畫，「有時候他們（少年）想的東西比我們更勇敢果斷、更堅毅，甚至更義無反顧」，因此（電影）以少年為名。然而，《少年》預告片表明「香港不能公映」，任俠說這一句是「陳述事實」，只願有朝一日《少年》能在港合法地公映。

編導稱親身經歷改編 　

《少年》講述被捕女生有輕生念頭，7個少年組成的拯救隊不懈地尋覓她。任俠說，意念在2019年7月產生，當時反修例事件開始1個多月，自殺潮漸生。任俠曾有朋友經歷低潮，自己亦曾加入搜救隊，試過拯救生命，亦試過最後不知結果。他希望寫下這種故事：「對我而言，一群人找一個陌生人，組織民間搜救隊，是一件很俠義的事情。常常有人說香港人利字當頭，其實香港人也好似俠客一樣，不為任何利益，不惜一切找一個陌生人」。

任俠與另一編劇兼監製陳力行一同構思劇本，至2019年10月開拍，但拍了7組戲，遇上不少困難，任俠說，「例如資金、社會狀况每日都變化，社會運動愈趨激烈，很多年輕演員情緒有很多波動……我們狀態不是很好，認為停下來，等待機會比較好」。如是者，待到去年9月第三波疫情開始前，編監導團隊再出發。當時有一半演員退出，大部分是為了生計，且對拍攝需時多久無信心。三人以2019年拍下的影片剪了一條影片，用來向朋友眾籌，再加陳力行及任俠各付10萬，共獲約60萬元，稍改劇本便重新開拍。

剪影呈現示威 不想消費運動

雖缺經費，但拍攝沒受限。從《少年》預告片可見，電影夾雜真實示威場面，亦有以不同剪影表達警民衝突。任俠說名導黑澤明及哥普拉亦曾用過，「不是曠古爍今的做法」。他們一度不想用示威片段，「不想被人覺得消費運動，我們亦沒有資源還原衝突場景，倒不如用藝術手法呈現」。不過，不少看過這版本的人反映，「這樣剪只有香港人看得明」，「因背景太複雜，所以還是加上紀錄片」。任俠強調《少年》是個講「救人」的故事，「不是希望用運動傳達什麼什麼信息，2019年只是一個backdrop（背景）」。

或網上收費播 有發行洽談

《少年》不能在港公映，任俠說，至少能在金馬影展有3場放映。他不排斥把電影放上網讓人收費觀看，「不是我們想這樣做就可以」。任說，有發行商正洽談。另一導演林森說，2019年拍攝時有想過電影未必能在主流院線上映，「沒有估量到現在狀態會是這樣」。三人抗拒透露電影橋段細節，任俠最大期盼是在港合法公映，盼不同立場觀眾能親自感受、親自解讀，「到現在都不覺得拍這個有問題，心虛的人才會常常要防人。我們做了很過分的事情嗎？我們沒有強姦，沒影人裙底，我們只是拍電影」。

相關字詞﹕少年 金馬獎

上 / 下一篇新聞

的哥西環遭割頸亡 緝「極危險」混血男 疑兇或藏武器 警附近天台檢染血菜刀
的哥西環遭割頸亡 緝「極危險」混血男 疑兇或藏武器 警附近天台檢染血菜刀
家中經濟支柱 48歲死者遺3子女
家中經濟支柱 48歲死者遺3子女
七旬翁被斬不治 子控謀殺
七旬翁被斬不治 子控謀殺
女警長涉偷同袍USB、28張書券保釋
女警長涉偷同袍USB、28張書券保釋
圓規「守規矩」 天文台準時掛8號波 風球料懸至日出前 專家稱預測路徑較獅子山容易
圓規「守規矩」 天文台準時掛8號波 風球料懸至日出前 專家稱預測路徑較獅子山容易
議員倡天文台改轄環境局 黃錦星︰歸哪局非關鍵
議員倡天文台改轄環境局 黃錦星︰歸哪局非關鍵
淘汰煤電電費勢加 環境局籲節能慳錢
淘汰煤電電費勢加 環境局籲節能慳錢
林鄭晤地建會商房策 未交代內容
林鄭晤地建會商房策 未交代內容
黎智英張劍虹等7人續還押 首次同庭應訊
黎智英張劍虹等7人續還押 首次同庭應訊
卓悅美容停業欠租 董事涉不當收款被捕
卓悅美容停業欠租 董事涉不當收款被捕
稱代付輪候津貼屬「得意想法」非建議 林鄭批傳媒報「特首諉過房委」製矛盾
稱代付輪候津貼屬「得意想法」非建議 林鄭批傳媒報「特首諉過房委」製矛盾
教師涉虐菲傭案 事主稱被告揚言「可以殺你」
教師涉虐菲傭案 事主稱被告揚言「可以殺你」
上司：不知張耀升用舊款無求救掣對講機
上司：不知張耀升用舊款無求救掣對講機
聞杜淦堃有意角逐大律師會主席 湯家驊：溫和中立
聞杜淦堃有意角逐大律師會主席 湯家驊：溫和中立
兩鐵騎士炒車亡 一撞狗出事一為消防員
兩鐵騎士炒車亡 一撞狗出事一為消防員
櫃車翻側壓壆 司機亡
櫃車翻側壓壆 司機亡
擅查警內部資料 女警控不誠實用電腦
擅查警內部資料 女警控不誠實用電腦
鄉局稱丁權帶歧視否仍合憲 終院押後判
鄉局稱丁權帶歧視否仍合憲 終院押後判
大灣區GBA專題：坐擁橫琴 珠海地位緊隨廣深
大灣區GBA專題：坐擁橫琴 珠海地位緊隨廣深
代拍廣告 換足浴店天台拍攝
代拍廣告 換足浴店天台拍攝
晤政府談引外援醫 醫學生稱未釋疑慮
晤政府談引外援醫 醫學生稱未釋疑慮
老弱打第三針 科委會下周討論 劉宇隆：打科興60歲或以上應補打 倡可溝針
老弱打第三針 科委會下周討論 劉宇隆：打科興60歲或以上應補打 倡可溝針
健身室准除罩12人上堂 須打齊針換氣足
健身室准除罩12人上堂 須打齊針換氣足
員工抵英確診 柏承大律師行須強檢
員工抵英確診 柏承大律師行須強檢
教大明年起全校師生須打針或兩周一檢
教大明年起全校師生須打針或兩周一檢
揀相執相溝通費時 80後女生創攝影平台簡化流程抓商機
揀相執相溝通費時 80後女生創攝影平台簡化流程抓商機
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】白鴿開Patreon 記黨友記舊物 李華明續抒懷 「唔知留得幾耐」
【Emily】白鴿開Patreon 記黨友記舊物 李華明續抒懷 「唔知留得幾耐」
【Emily】侯志強願開區會 話要同羅庭德對質
【Emily】侯志強願開區會 話要同羅庭德對質
【Emily】基哥認植髮 街坊讚young咗
【Emily】基哥認植髮 街坊讚young咗
【Emily】機票抽獎有人中7次 國泰更正致歉
【Emily】機票抽獎有人中7次 國泰更正致歉
【Emily】避年尾立選 建制提早派月曆
【Emily】避年尾立選 建制提早派月曆
【Emily】新民黨搞辯論 英文傾「共同富裕」
【Emily】新民黨搞辯論 英文傾「共同富裕」