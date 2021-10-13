反修例「只是背景」 3中佬拍救人故事：我們只是拍電影，願《少年》不必偷摸

編導稱親身經歷改編

《少年》講述被捕女生有輕生念頭，7個少年組成的拯救隊不懈地尋覓她。任俠說，意念在2019年7月產生，當時反修例事件開始1個多月，自殺潮漸生。任俠曾有朋友經歷低潮，自己亦曾加入搜救隊，試過拯救生命，亦試過最後不知結果。他希望寫下這種故事：「對我而言，一群人找一個陌生人，組織民間搜救隊，是一件很俠義的事情。常常有人說香港人利字當頭，其實香港人也好似俠客一樣，不為任何利益，不惜一切找一個陌生人」。

任俠與另一編劇兼監製陳力行一同構思劇本，至2019年10月開拍，但拍了7組戲，遇上不少困難，任俠說，「例如資金、社會狀况每日都變化，社會運動愈趨激烈，很多年輕演員情緒有很多波動……我們狀態不是很好，認為停下來，等待機會比較好」。如是者，待到去年9月第三波疫情開始前，編監導團隊再出發。當時有一半演員退出，大部分是為了生計，且對拍攝需時多久無信心。三人以2019年拍下的影片剪了一條影片，用來向朋友眾籌，再加陳力行及任俠各付10萬，共獲約60萬元，稍改劇本便重新開拍。

剪影呈現示威 不想消費運動

雖缺經費，但拍攝沒受限。從《少年》預告片可見，電影夾雜真實示威場面，亦有以不同剪影表達警民衝突。任俠說名導黑澤明及哥普拉亦曾用過，「不是曠古爍今的做法」。他們一度不想用示威片段，「不想被人覺得消費運動，我們亦沒有資源還原衝突場景，倒不如用藝術手法呈現」。不過，不少看過這版本的人反映，「這樣剪只有香港人看得明」，「因背景太複雜，所以還是加上紀錄片」。任俠強調《少年》是個講「救人」的故事，「不是希望用運動傳達什麼什麼信息，2019年只是一個backdrop（背景）」。

或網上收費播 有發行洽談

《少年》不能在港公映，任俠說，至少能在金馬影展有3場放映。他不排斥把電影放上網讓人收費觀看，「不是我們想這樣做就可以」。任說，有發行商正洽談。另一導演林森說，2019年拍攝時有想過電影未必能在主流院線上映，「沒有估量到現在狀態會是這樣」。三人抗拒透露電影橋段細節，任俠最大期盼是在港合法公映，盼不同立場觀眾能親自感受、親自解讀，「到現在都不覺得拍這個有問題，心虛的人才會常常要防人。我們做了很過分的事情嗎？我們沒有強姦，沒影人裙底，我們只是拍電影」。