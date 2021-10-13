港聞

港聞二

鄉局稱丁權帶歧視否仍合憲 終院押後判

【明報專訊】高等法院前年裁定新界原居民以「私人協約」或「換地」方式在政府土地申建丁屋違憲，上訴庭今年初裁定政府及鄉議局上訴得直。司法覆核申請人郭卓堅早前申請上訴至終審法院，案件昨日續審。新界鄉議局一方稱，丁權在1990年代受認可，屬傳統權益，亦符合《中英聯合聲明》的延續性，故丁屋政策不論是否帶歧視性，亦屬合法合憲。5名主審法官聽取陳辭後，擇日頒布判辭。

鄉局稱非以不合法手段取特權

上訴方引不平等待遇遭反駁

有利害關係方為新界鄉議局，其代表御用大律師彭力克勳爵透過視像會議陳辭時稱，《基本法》第40條列明「新界原居民合法傳統權益受保護」，新界原居民並非以不合法手段取得特權，而是受基本法保障，丁屋政策亦受該條例保障。上訴方代表資深大律師李柱銘引用普通法中的不平等待遇，惟彭力克反駁，1990年代時一直沒有人就此提出挑戰。

彭力克認為，傳統權益不用追溯至原居民於《新界條約》在1898年生效前所享權益。丁權屬傳統權益，符合中英聯合聲明延續性。除基本法第40條外，第122條亦確立原居民權益，指「其父系為1898年在香港的原有鄉村居民，只要該土地的承租人仍為該人或其合法父系繼承人，原定租金維持不變」。故此，他認為丁屋政策不論是否帶歧視性，亦屬合法合憲。

李柱銘最後陳辭稱，法律不能只停留在過去，否則沒有未來，政府本應適時審視政策，惟政府一直沒有檢討丁屋政策。他說丁屋政策帶有歧視性，條例上沒有清楚列明丁屋政策或原居民的八大權益，必然有其原因。

【案件編號：FACV 2-4/21】

相關字詞﹕地政總署 郭卓堅 鄉議局 終審法院 丁屋政策

上 / 下一篇新聞

的哥西環遭割頸亡 緝「極危險」混血男 疑兇或藏武器 警附近天台檢染血菜刀
的哥西環遭割頸亡 緝「極危險」混血男 疑兇或藏武器 警附近天台檢染血菜刀
家中經濟支柱 48歲死者遺3子女
家中經濟支柱 48歲死者遺3子女
七旬翁被斬不治 子控謀殺
七旬翁被斬不治 子控謀殺
女警長涉偷同袍USB、28張書券保釋
女警長涉偷同袍USB、28張書券保釋
圓規「守規矩」 天文台準時掛8號波 風球料懸至日出前 專家稱預測路徑較獅子山容易
圓規「守規矩」 天文台準時掛8號波 風球料懸至日出前 專家稱預測路徑較獅子山容易
議員倡天文台改轄環境局 黃錦星︰歸哪局非關鍵
議員倡天文台改轄環境局 黃錦星︰歸哪局非關鍵
淘汰煤電電費勢加 環境局籲節能慳錢
淘汰煤電電費勢加 環境局籲節能慳錢
林鄭晤地建會商房策 未交代內容
林鄭晤地建會商房策 未交代內容
黎智英張劍虹等7人續還押 首次同庭應訊
黎智英張劍虹等7人續還押 首次同庭應訊
卓悅美容停業欠租 董事涉不當收款被捕
卓悅美容停業欠租 董事涉不當收款被捕
稱代付輪候津貼屬「得意想法」非建議 林鄭批傳媒報「特首諉過房委」製矛盾
稱代付輪候津貼屬「得意想法」非建議 林鄭批傳媒報「特首諉過房委」製矛盾
教師涉虐菲傭案 事主稱被告揚言「可以殺你」
教師涉虐菲傭案 事主稱被告揚言「可以殺你」
上司：不知張耀升用舊款無求救掣對講機
上司：不知張耀升用舊款無求救掣對講機
聞杜淦堃有意角逐大律師會主席 湯家驊：溫和中立
聞杜淦堃有意角逐大律師會主席 湯家驊：溫和中立
兩鐵騎士炒車亡 一撞狗出事一為消防員
兩鐵騎士炒車亡 一撞狗出事一為消防員
櫃車翻側壓壆 司機亡
櫃車翻側壓壆 司機亡
擅查警內部資料 女警控不誠實用電腦
擅查警內部資料 女警控不誠實用電腦
大灣區GBA專題：坐擁橫琴 珠海地位緊隨廣深
大灣區GBA專題：坐擁橫琴 珠海地位緊隨廣深
反修例「只是背景」 3中佬拍救人故事：我們只是拍電影，願《少年》不必偷摸
反修例「只是背景」 3中佬拍救人故事：我們只是拍電影，願《少年》不必偷摸
代拍廣告 換足浴店天台拍攝
代拍廣告 換足浴店天台拍攝
晤政府談引外援醫 醫學生稱未釋疑慮
晤政府談引外援醫 醫學生稱未釋疑慮
老弱打第三針 科委會下周討論 劉宇隆：打科興60歲或以上應補打 倡可溝針
老弱打第三針 科委會下周討論 劉宇隆：打科興60歲或以上應補打 倡可溝針
健身室准除罩12人上堂 須打齊針換氣足
健身室准除罩12人上堂 須打齊針換氣足
員工抵英確診 柏承大律師行須強檢
員工抵英確診 柏承大律師行須強檢
教大明年起全校師生須打針或兩周一檢
教大明年起全校師生須打針或兩周一檢
揀相執相溝通費時 80後女生創攝影平台簡化流程抓商機
揀相執相溝通費時 80後女生創攝影平台簡化流程抓商機
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】白鴿開Patreon 記黨友記舊物 李華明續抒懷 「唔知留得幾耐」
【Emily】白鴿開Patreon 記黨友記舊物 李華明續抒懷 「唔知留得幾耐」
【Emily】侯志強願開區會 話要同羅庭德對質
【Emily】侯志強願開區會 話要同羅庭德對質
【Emily】基哥認植髮 街坊讚young咗
【Emily】基哥認植髮 街坊讚young咗
【Emily】機票抽獎有人中7次 國泰更正致歉
【Emily】機票抽獎有人中7次 國泰更正致歉
【Emily】避年尾立選 建制提早派月曆
【Emily】避年尾立選 建制提早派月曆
【Emily】新民黨搞辯論 英文傾「共同富裕」
【Emily】新民黨搞辯論 英文傾「共同富裕」