鄉局稱丁權帶歧視否仍合憲 終院押後判

鄉局稱非以不合法手段取特權

上訴方引不平等待遇遭反駁

有利害關係方為新界鄉議局，其代表御用大律師彭力克勳爵透過視像會議陳辭時稱，《基本法》第40條列明「新界原居民合法傳統權益受保護」，新界原居民並非以不合法手段取得特權，而是受基本法保障，丁屋政策亦受該條例保障。上訴方代表資深大律師李柱銘引用普通法中的不平等待遇，惟彭力克反駁，1990年代時一直沒有人就此提出挑戰。

彭力克認為，傳統權益不用追溯至原居民於《新界條約》在1898年生效前所享權益。丁權屬傳統權益，符合中英聯合聲明延續性。除基本法第40條外，第122條亦確立原居民權益，指「其父系為1898年在香港的原有鄉村居民，只要該土地的承租人仍為該人或其合法父系繼承人，原定租金維持不變」。故此，他認為丁屋政策不論是否帶歧視性，亦屬合法合憲。

李柱銘最後陳辭稱，法律不能只停留在過去，否則沒有未來，政府本應適時審視政策，惟政府一直沒有檢討丁屋政策。他說丁屋政策帶有歧視性，條例上沒有清楚列明丁屋政策或原居民的八大權益，必然有其原因。

【案件編號：FACV 2-4/21】