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聞杜淦堃有意角逐大律師會主席 湯家驊：溫和中立

【明報專訊】大律師公會理事明年1月改選，繼現任主席、資深大律師夏博義（Paul Harris）8月向本報確認任期屆滿後不會競續連任，日前有報道稱現任兩名副主席葉巧琦和沈士文亦不會連任。至於下屆人選，業內有傳資深大律師杜淦堃、毛樂禮及陳政龍有意參選正副主席三職，其中杜淦堃及毛樂禮上月被特首委任為「特委法官」。兩名大律師公會前主席、資深大律師湯家驊及梁家傑均稱對3人有意參選在行內略有所聞，認為3人政治色彩不濃，無被標籤黃藍，形象溫和中立，相信有助日後修補大律師公會與中央的關係。

另聞毛樂禮陳政龍有意選副主席

法律界有傳杜淦堃將角逐公會主席一職，另毛樂禮及陳政龍有意參選副主席。湯家驊稱與杜淦堃及毛樂禮相識多年，杜是其子的師傅，他認為二人一向「少講政治」，形象溫和中立，而溫和中立的公會主席在近年來「極之需要」，有助修補與中央關係。至於會否支持3人，他說目前言之尚早，因公會提名期12月才開始，若沒有其他人參選，「呢個三人組合都喺一件好事」。

梁家傑：沒被標籤陣營 這個時候需要

梁家傑認為3名有意參選大狀「唔會被標籤邊個陣營，呢個時候好需要」，亦相信無分黃藍的3人對本港法治有一定承擔。他強調歷屆公會主席都不是從政治出發辦事，包括他當年在任時亦未從政，冀外界別戴上「有色眼鏡」。他認為毛樂禮曾任公會副主席，陳政龍亦是本屆執委會成員，相信他們熟悉執委會運作。

翻查資料，陳政龍專長刑事案件，而擅長商業及民事訴訟案的杜淦堃及毛樂禮，上月底獲特首林鄭月娥據司法人員推薦委員會推薦，委任為高等法院原訟法庭特委法官。根據《港區國安法》第44條，特首可從「特委法官」或「暫委法官」中指定人選審理危害國家安全案件。

相關字詞﹕梁家傑 湯家驊 杜淦堃 大律師公會

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