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港聞二

上司：不知張耀升用舊款無求救掣對講機

【明報專訊】九龍灣淘大工業村迷你倉2016年四級大火，兩名消防員殉職，死因研訊昨日踏入第26天，庭上聚焦死者張耀升配備不設「緊急求救掣」的舊款無線電對講機。時任助理消防區長蔡國忠及時任高級消防區長溫錦明（圖）均表示，事前不知道下屬使用舊款對講機。溫錦明更稱，如果事前知道此事，他會建議下屬改用引入緊急求救掣的新款對講機。

綜合證供，張耀升生前隸屬技術支援組的坍塌搜救專隊（Urban Search And Rescue Team，簡稱USAR），該隊擅長處理山泥傾瀉等事故，於起火首日（2016年6月21日）到火場增援。至於煙火特遣隊（Compartment Fire Specialist，簡稱CFS）專責煙火特性訓練，同日奉召參與救火。

不知張沒煙火隊陪入火場 未獲告知改策略

張耀升當年的上司蔡國忠表示，起火首日與多名高層商討救火策略，決定由技術支援組及煙火特遣隊各自派員，組成4人煙帽隊一同入火場，負責爆破倉庫和拉喉灌救。在死者家屬一方的盤問下，蔡同意技術支援組只是輔助角色，應該伙拍煙火特遣隊入火場。他承認事前不知道張耀升沒有在煙火特遣隊陪同下入火場，亦未獲告知策略有變。

張所屬坍塌隊原負責外圍破窗

另一上司溫錦明稱，他事後才知4人一組方案有變，估計張耀升和同僚目標是用喉筆救火，不必爆破倉庫，任務「相對簡單」，所以一行二人都可入火場。溫又說，時任消防處長黎文軒最初指派坍塌搜救專隊的任務是爆破迷你倉外圍的窗門，加快火場散煙。根據證供，該隊曾被指派入火場爆破倉庫和射水救火。

聆訊另一焦點在於張耀升持有俗稱「黑機」的舊款對講機，當中不設啟動緊急應變程序「Mayday」的按鈕。蔡國忠表示，他事前不知道下屬使用「黑機」，而他本人屬於消防區長的級別，需要全日24小時當值，所以當時獲配備俗稱「紅機」的新款對講機。研訊今續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

（迷你倉大火）

相關字詞﹕殉職消防員 時昌迷你倉 死因研訊 淘大工業村迷你倉大火

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