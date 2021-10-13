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教師涉虐菲傭案 事主稱被告揚言「可以殺你」

【明報專訊】一名中學教師涉多次打菲傭的頭部、以鑊鏟打大腿，強迫菲傭喝下含洗潔精白粥，菲傭最終報警。教師被控普通襲擊、襲擊致造成身體傷害、刑事恐嚇等共6罪，案件昨日在西九龍裁判法院續審。事主抽泣表示，被告掌摑她面頰和拳打其胸口後，揚言會扣她一個月人工，又威脅稱「我可以殺掉你……我有好多錢，好容易聘請新的傭工」，她因而決定趁翌日家中無人時出門，最終到警署報案。

稱被告發薪日拒出糧「確保你受罰」

現年37歲的事主Pales Eden Gumba，昨在庭上描述被告麥佩珊（35歲）涉多次施襲的事件。其中今年5月29日，事主憶述被告幼子不斷哭泣，被告責怪她不懂照顧幼兒，憤而雙手掌摑她左右面頰約十下，揮拳打其胸口及背部，並抓傷其面部，她當時哭求被告停手但不果。說罷她在庭上泣不成聲，以紙巾拭淚。她從報案時拍攝的相片顯示身上有多處傷痕，其中背部有18處抓痕。

事主說，當日原本是發薪日，被告稱「要確保你受罰」，拒絕出糧，事後亦的確沒有透過銀行轉帳一個月薪酬。她又引述被告稱「我不在意你的母親和小孩會餓死，我可以為所欲為，我也可以殺掉你，都不會造成損失」。她當晚徹夜未眠，稱「擔心被告會殺我」。

無求助因怕舉報後丟職

被問到她曾多次受襲，為何一直未有求助，事主稱自己是家中經濟支柱，要供養71歲母親和16歲女兒，故害怕因舉報被告而丟失工作，但因被告威脅要殺她，事發翌日趁家中無人時出門，前往僱傭中介公司的宿舍。她向其他外傭展示身上瘀傷，其後到警署報案。

控方完成主問後，辯方以終院下月25日審理一宗涉僱主要求外傭到不同地點工作，導致她違反居留條件的案件，將影響辯方舉證事主有意圖作假證供時的合理盤問範圍，申請將辯方盤問押後至1月12日再續，預留3日審期。裁判官最終批准辯方押後的申請。

【案件編號：WKCC2589/21】

相關字詞﹕菲傭 刑事恐嚇 意圖損害而施用毒藥 襲擊他人致造成身體傷害罪 普通襲擊 中學教師

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