卓悅美容停業欠租 董事涉不當收款被捕

667宗投訴 多數預繳套票

涉事美容中心上月1日突然停業，海關隨即成立特別調查小組跟進調查。截至昨早10時，海關共接獲667宗有關投訴，涉及593名投訴人，涉款近3000萬元，平均每宗5萬元，其中一名投訴人涉及金額達200萬。大部分投訴人以預繳式消費，多次購買美容服務套票，套票有效期約一年，部分人稱獲銷售員口頭承諾可延長有效期，甚至有部分投訴人從未使用過有關美容服務。

海關指被捕董事知悉營運狀况

海關不良營商手法調查第二組指揮官黃志聰表示，海關主動聯絡相關管業處及業主，發現美容中心有欠租情况，最長欠租數個月。有業主早於今年7月入稟法庭追租及要求變賣美容中心物品等，證實涉事美容中心在明知有欠租或租約期滿情况下，仍然接受顧客付款購買預繳式美容服務。

黃志聰續稱，有證據顯示被捕男董事知悉營運狀况，仍容許收取顧客款項，現正調查其餘董事、公司高層及前線銷售人員，是否知悉相關營運情况，以及相關美容中心戶口資金流向及銀行資金流向等，不排除有更多人被捕。

根據《商品說明條例》，商戶在接受付款時如無意圖供應有關產品，或意圖供應其他有重大差異的產品等，即屬不當接受付款，一經定罪可判罰款50萬元及監禁5年。