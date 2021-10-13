黎智英張劍虹等7人續還押 首次同庭應訊

3相關公司同控勾結 無代表出席

被控勾結外國勢力、妨礙司法公正等3罪的黎智英，首次與被控串謀勾結外國勢力的張劍虹、羅偉光、前《蘋果日報》社論主筆楊清奇、前副社長陳沛敏、前英文版執行總編輯馮偉光及前執行總編輯林文宗同庭應訊。黎昨由兩名懲教人員左右押解，多次向旁聽者點頭致意，羅偉光、陳沛敏等人不時挨前張望，向旁聽者揮手。散庭時，旁聽者大叫「撐住呀」、「加油」等，林文宗等舉左手握拳回應。

官問公司仍存在否 控方：有人收信

羅官及法庭書記數次問及案中3名被告、即與《蘋果日報》相關的3間公司是否有代表到庭，未獲回應。控方稱留意到被告有「自願缺席（voluntary absent）」情况，考慮以被告缺席聆訊處理，又透露蘋果日報有限公司上月30日，曾向代表律師表示沒有指示，該律師亦在其他案件代表被告；蘋果日報互聯網有限公司則有人收信，獲通知提訊日期；亦發現公司新增兩名美籍董事，且過往10年均未踏足香港。

前行政總監7申延期審視警歸還資料

另外，警方去年8月搜查壹傳媒大樓和檢取大量文件，壹傳媒前行政總監黃偉強等早前入稟高等法院，要求警方歸還屬新聞材料和涉「法律專業保密權」（LPP）的文件，法庭下令警方交出所有資料予雙方共同審視。黃偉強昨第7度申請延期檢視，高院法官考慮，這是黃首次就非數碼資料申請延期，故批准申請，下令黃須於本月28日前提交清單。

【案件編號：WKCC4341/20、2379 & 2879/21、HCMP1222/20】

（港區國安法）