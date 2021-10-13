淘汰煤電電費勢加 環境局籲節能慳錢

昨在立法會環境事務委員會上，工聯會郭偉強稱，增加可再生能源發電比例需投入大量基建，包括風場、光板等，關注淘汰燃煤對將來電價的影響。航運交通界易志明亦促當局交代，按照政府的減碳時間表及燃料組合變化，對未來電費的影響。

將與兩電做5年檢討

再具體預告電費影響

環境局副局長謝展寰表示，將來選擇能源組合的方向，包括能源要可靠、供電要穩定、電費亦可負擔，但稱無論如何，電費增加似乎是必須面對的問題，相信透過節能，有助減低電費支出。環境局長黃錦星則稱，會與兩電做5年檢討，屆時會更具體預告對電費的影響。

政府上周公布的《香港氣候行動藍圖2050》，將本港風力發電佔整體發電燃料的比例，由原先1.5%調升到3.5%至4%。黃錦星昨出席新城電台節目時稱，要待科技成熟、價錢相對相宜才推展，他表示兩電各有兩個風場選址，認為現時差不多是成熟的時機推展。他又表示，目標3年內試行氫能重型車，包括巴士或其他重型商用車，同時電力公司會試行在燃氣機組混合某比例的氫能發電。

政府亦計劃在2035年或之前停止燃油私家車新登記，商用車則未有時間表。黃錦星稱，推展電動商用車的挑戰大，未來幾年會嘗試不同型號電動商用車。而本港首輛雙層電動巴士昨抵港，由內地公司威馳騰生產。新巴城巴的母公司匯達交通稱，將於巴士通過運輸署車輛檢驗時，為巴士安排內部測試，日期及路線等安排將稍後公布，但稱該輛巴士將通行全港，以收集營運數據。

（2021年施政報告）