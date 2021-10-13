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圓規「守規矩」 天文台準時掛8號波 風球料懸至日出前 專家稱預測路徑較獅子山容易

【明報專訊】強烈熱帶風暴「圓規」昨逼近本港400公里範圍，有別於上周熱帶風暴「獅子山」吹襲時一再更改預測，天文台昨提早兩小時、下午3時許已預告將改發8號烈風或暴風信號，最終亦如期於5時20分發出4日內第二個8號風球。專家指出，圓規較獅子山「更守規矩」，相信天文台預測路徑更容易。天文台昨晚11時45分預測，圓規今凌晨最接近香港，在本港以南400公里內掠過，8號風球將維持至今早日出前。

昨晚11時，「圓規」集結在香港東南偏南約410公里，以時速約25公里向西移動，橫過南海北部，移向海南島一帶。天文台表示，預計圓規今日在本港以南約400公里內掠過，8號風球至少在今早日出前維持，呼籲市民今早留意最新天氣報告。天文台預測今日多雲，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，晚上風勢逐漸緩和。明日重陽節假期大致多雲，間中有驟雨及雷暴。

9宗塌樹1受傷 傍晚大風雨未至

截至昨晚8時，政府收到9宗塌樹報告，但暫沒收到山泥傾瀉或水浸報告。至昨晚7時，一名男子在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求醫。

天文台前日下午簡報會預告，視乎風力變化，昨或發8號烈風或暴風信號。隨圓規昨凌晨進入本港800公里範圍，天文台昨零時40分發出3號強風信號。

昨早9時45分，圓規逐漸靠近廣東沿岸，天文台預告下午較後時間考慮發出8號烈風或暴風信號。至昨早11時45分，天文台將預計改掛8號風球時間收窄到下午4至6時；下午3時20分預告5時20分或之前掛8號風球。最終天文台按預告時間，在下午5時20分掛8號風球。

早大半日預告8號 學校交通提早應對

因應天文台提早大半日預告掛8號風球，學校、公共交通工具營辦商等提早部署，教育局昨午11時45分宣布，所有學校停課。新渡輪及港鐵昨午3時公布服務安排，其中新渡輪本地航線下午6時過後陸續暫停服務，港鐵3時許開始逐步加密至繁忙時間班次方便市民下班。不過，天文台發出8號信號後，至昨晚深夜多區未見大風大雨，尖沙嘴海旁風平浪靜，不少市民如常活動。

天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武表示，圓規移動速度不算快，預計今早移動到本港西南面時，風向會轉吹東風和東南風，而本港東面和東南面較空曠，市民感受到的風力或更大。

梁說，圓規較上周的「獅子山」更守規矩，世界各大天氣預測中心的預測路徑都很一致，相信天文台預測圓規路徑較獅子山容易，他認為今次天文台預測很準，「無彈弓手」，至於資訊發布是否比上周好，他說應留給市民判斷。

他又表示，4日內有兩次8號風球純屬巧合，因南中國海和西太平洋同時形成數個熱帶氣旋並不罕見，數日內有多個熱帶氣旋吹襲，每隔數年就會出現。

相關字詞﹕天文台 熱帶風暴圓規 8號風球 圓規

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