家中經濟支柱 48歲死者遺3子女

姊稱工作勤奮 平時說話「較激」

死者10多名親友昨午4時許，帶同一盒雞髀飯、水果及鮮花等，到死者倒臥位置拜祭，現場石壆遺下大量血漬，遺孀一度痛哭，需親友安慰。死者胞姊表示，弟弟是夜更的士司機，一般下午5、6時開工，凌晨4時許下班，案發時正準備交更。她形容弟弟工作勤奮，常踩多過一更，以往做過大牌檔及鋪設電話線技工等。她稱弟弟生前見義勇為，平時說話「較激」，估計當時可能與乘客聊天期間因意見不合發生口角，對方亦可能有精神問題，造成今次慘劇。

工會促運署訂安裝擋板指引

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強稱，夜更的士司機較容易遇襲，因不少乘客醉酒後失去理智及無理取鬧，提醒司機保持警惕，注意安全，避免與乘客爭執，適當時候要聯絡執法人員。他建議的士車廂內可安裝閉路電視（車cam），惟過去因涉私隱問題未必獲准安裝。他又建議在駕駛座與乘客座中間安裝擋板，惟若有意外，保險公司可能因車輛曾改裝等原因拒絕賠償，促運輸署訂立指引。

運輸署回應稱，對有的士司機在工作時遇害深表難過，並稱在不影響車輛結構及行車安全的前提下，的士車主或司機在車內安裝閉路電視，毋須向署方申請，但須顧及《私隱條例》規定；署方原則上亦不反對在的士加設防劫透明膠板，署方會在驗車時一併檢視有關設施，確保符合標準。