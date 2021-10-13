的哥西環遭割頸亡 緝「極危險」混血男 疑兇或藏武器 警附近天台檢染血菜刀

警方通緝一名白皮膚、黑髮男子，他年約30至35歲，身高約1.8米，案發時身穿短袖黑色T恤、深色短褲及深色波鞋。警方形容他「極度危險」、「不排除有暴力傾向」，呼籲市民若見到疑兇，應留在安全地方，及在可行情况下與警方聯絡，並可致電6148 0552或9709 1695聯絡西區重案組第二隊。據了解，疑兇蔡南生（Matthew）曾涉管有攻擊性武器被捕，其後被撤控。

夜更司機近大動脈7厘米傷口

昨晨近5時，警方接到途人報案，稱一名的士司機頸部嚴重受傷大量出血，並在路邊負傷求救，隨後昏迷，救護員趕到現場將司機送往瑪麗醫院搶救，他延至早上6時許不治。警方指48歲死者韋劍雄被人以利器割傷右頸近大動脈地方，傷口約7厘米長、1至2厘米深，其財物未有被盜。由於現場有大量血漬，警方相信失血過多為致死原因，詳細死因有待驗屍。

涉事的士在案發後停泊在東邊街華美達海景酒店對開，的士車廂、附近行人路及石壆等地方均見有大攤血漬，的士咪表最後顯示車費約80元，地上留下兩個染血口罩及一頂鴨舌帽。

疑兇向正街逃去 曾出入一酒店

大批重案組探員及機動部隊警員趕至現場增援，警方封鎖現場一帶，並翻查附近閉路電視片段。鑑證科人員在的士及附近一帶蒐證，並套取指紋。大批機動部隊警員昨早11時起兵分多路搜查，又封鎖梅芳街休憩處搜索附近公廁，並登樓搜查至少6座建築物，包括德輔道西208號及234號、東邊街11號伯惠酒店、第二街107號、皇后大道西302號及第一街55號。其中重案組探員及機動部隊警員進入伯惠酒店時手持盾牌戒備，氣氛緊張。

警方並出動警犬協助搜索，初步相信疑兇行兇後由東邊街走到梅芳街，在一公廁遺下染血口罩及毛巾，其後走到皇后大道西，向正街方向逃去。西區警區助理指揮官（刑事）冼國明表示，警方調查發現兇徒曾出入附近一間酒店，但有待證實他是否該酒店住戶。他稱警員在案發現場附近一個天台發現一個背囊，內藏染血口罩及一把菜刀，菜刀刀鋒長16厘米，連刀柄全長25厘米，相信與案有關。警方不排除任何犯案動機，包括事前是否有糾紛、兇徒是否有精神病或是否有極度兇暴傾向等。

曾管武器被捕撤控 報告指沒精神病 疑兇社交平台自稱腦部被控

據了解，蔡南生是一名在南非出生的混血兒。他涉在網上聲言欲效法美國槍擊案，於2019年10月被警方登門拘捕，警方在其住所檢獲兩把刻有「my elf weapon」的刀。東區法院同年12月審理該案，當時控方認為未能證實被告持刀作非法用途，撤回控罪，被告當庭獲釋。

庭上透露，其同住叔叔懷疑他有精神病，他曾被還押小欖精神病治療中心約兩星期，及後控方索取醫療報告，認為被告沒患精神病，只是想法較偏激。翻查蔡南生社交平台，他自稱軟件開發員，並自稱是行動主義者（activist）及被「腦部控制」的受害人，聲稱被人以科技遠端控制大腦。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676