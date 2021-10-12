【Emily】稱北區主席羅庭德「港獨」 侯志强預告區會搞不合作運動

【明報專訊】北區區議會宣誓後，有11個議員過關，包括主席、非建制派羅庭德。作為當然議員嘅上水區鄉事委員會侯志強噚日發出新聞稿預告，今日會喺區議會大會上聯同另外3個鄉事派當然議員、3個建制派，一致決定唔跟隨（唔認可）「港獨人士擔當北區區議會主席」，及譴責大會主席，仲話會採取不合作態度，以流會行動表示不滿。
北區建制派宣誓前已狙擊羅庭德，話佢發表過「光復香港，時代革命」言論。羅庭德回覆Emily話，希望各位議員回頭是岸，強調佢係喺國安公署信納、民政事務局長徐英偉監誓下，同侯志強等人一同成為官方認可嘅愛國者。
指自己已過宣誓屬愛國者
羅庭德：流會違完善選舉初心
羅庭德又話，今次會議係倡議當局從大灣區內地城市覓地，新界原居民北上建丁屋興業發展，以彰顯中港一心，共建大灣區嘅決心。佢揶揄「愛國者本應同心同德，融入國家發展大方針」，但侯志強竟然喺呢個時候誹謗佢，搗亂得來不易嘅愛國者治港格局，亦有藐視港府同造反之嫌。
佢又提到，「對部分議員以激進手段表達政治訴求，使用脅迫手段，導致區議會流會癱瘓，走向『政治化』，與『完善選舉制度』的初心背道而馳，感到遺憾」，提醒議員連續4個月缺席會議將會喪失擔任議員嘅資格。