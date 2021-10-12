Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
大灣區
創科線
偵查報道
圖片看世界
港聞
2021年10月12日星期二
港聞二
8號波今倘掛 4日兩見史上首次 「圓規」驟雨持續多天 天文台籲設掃墓備案
「落波」彈弓手 天文台長認傳訊差將檢討
塌棚壓斃女工 丈夫認屍痛哭
丁權案終極覆核 上訴方：政策涉歧視
無手令索CCTV八達通紀錄 九巴料原則上同意 細節待定
入圍金馬 反修例片《少年》「港不能公映」
藏索帶判囚上訴駁回 官：「非法用途」隨時代詮釋
青年認暴動囚3年4月 官斥政治KOL教育工作者姑息養奸
港康碼擬加要求 減兩地差距利通關
未打針禁入食肆 調查：64%不贊成
中小學上課日升掛國旗 1月起實行 每周須辦升旗禮 校長：疫下課室看直播「大日子」看現場
「包山王」斥百萬購機械腳 盼行沙灘商場
手機懷疑有遺書 自責病人失救 博愛醫生院內留醫亡 身旁有針筒
七旬翁捱斬昏迷 思覺失調子被捕
建制不滿社工註冊局民選委員佔多 羅致光：委更多業外者
大灣區GBA專題：雙城三圈 接軌深圳
大灣區GBA專題：多口岸擬變一地兩檢
灣區手記：娘炮與大男人 ／文：尚東美
中聯辦稱訪千劏房商戶等 蒐6347訴求建議 駱惠寧：不放過每條意見
民主黨無人報名選立會 李華明考慮退黨
特首選舉提名期擬定明年2‧15至3‧2
同期多個填海工程 黃偉綸否認互搶海砂
拒王百羽保釋 官：政治影響力大
海園復辦哈囉喂 鬼都要戴口罩
教師涉虐傭逼飲洗潔精 事主哽咽 稱被扯髮頭撞牆鑊鏟打腿
男警經營賭場 求情：警隊「明日之星」斷送仕途 稱投資比特幣失利 需「搵快錢」還債
警長向8同袍下屬借錢 認罪候判
姦智障女教友成孕 清潔工囚逾6年
張耀升對講機無緊急按鈕
深水埗金行再遭爆竊失200萬
尊子漫畫
【Emily】稱北區主席羅庭德「港獨」 侯志强預告區會搞不合作運動
【Emily】撐港大 譚耀宗：《國殤之柱》早應搬
【Emily】提畀掌聲港台無人應 葛珮帆「孤掌」表揚
【Emily】12355啓動 5熱線助大灣區港青
【Emily】民政局抽起討論區會撥款權議程
【Emily】護腿秘訣靠防曬 葉劉話用法國貨
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
8號波今倘掛 4日兩見史上首次 「圓規」驟雨持續多天 天文台籲設掃墓備案
「落波」彈弓手 天文台長認傳訊差將檢討
塌棚壓斃女工 丈夫認屍痛哭
丁權案終極覆核 上訴方：政策涉歧視
無手令索CCTV八達通紀錄 九巴料原則上同意 細節待定
入圍金馬 反修例片《少年》「港不能公映」
藏索帶判囚上訴駁回 官：「非法用途」隨時代詮釋
青年認暴動囚3年4月 官斥政治KOL教育工作者姑息養奸
港康碼擬加要求 減兩地差距利通關
未打針禁入食肆 調查：64%不贊成
中小學上課日升掛國旗 1月起實行 每周須辦升旗禮 校長：疫下課室看直播「大日子」看現場
「包山王」斥百萬購機械腳 盼行沙灘商場
手機懷疑有遺書 自責病人失救 博愛醫生院內留醫亡 身旁有針筒
七旬翁捱斬昏迷 思覺失調子被捕
建制不滿社工註冊局民選委員佔多 羅致光：委更多業外者
大灣區GBA專題：雙城三圈 接軌深圳
大灣區GBA專題：多口岸擬變一地兩檢
灣區手記：娘炮與大男人 ／文：尚東美
中聯辦稱訪千劏房商戶等 蒐6347訴求建議 駱惠寧：不放過每條意見
民主黨無人報名選立會 李華明考慮退黨
特首選舉提名期擬定明年2‧15至3‧2
同期多個填海工程 黃偉綸否認互搶海砂
拒王百羽保釋 官：政治影響力大
海園復辦哈囉喂 鬼都要戴口罩
教師涉虐傭逼飲洗潔精 事主哽咽 稱被扯髮頭撞牆鑊鏟打腿
男警經營賭場 求情：警隊「明日之星」斷送仕途 稱投資比特幣失利 需「搵快錢」還債
警長向8同袍下屬借錢 認罪候判
姦智障女教友成孕 清潔工囚逾6年
張耀升對講機無緊急按鈕
深水埗金行再遭爆竊失200萬
尊子漫畫
【Emily】稱北區主席羅庭德「港獨」 侯志强預告區會搞不合作運動
【Emily】撐港大 譚耀宗：《國殤之柱》早應搬
【Emily】提畀掌聲港台無人應 葛珮帆「孤掌」表揚
【Emily】12355啓動 5熱線助大灣區港青
【Emily】民政局抽起討論區會撥款權議程
【Emily】護腿秘訣靠防曬 葉劉話用法國貨
8號波今倘掛 4日兩見史上首次 「圓規」驟雨持續多天 天文台籲設掃墓備案
「落波」彈弓手 天文台長認傳訊差將檢討
塌棚壓斃女工 丈夫認屍痛哭
丁權案終極覆核 上訴方：政策涉歧視
無手令索CCTV八達通紀錄 九巴料原則上同意 細節待定
入圍金馬 反修例片《少年》「港不能公映」
藏索帶判囚上訴駁回 官：「非法用途」隨時代詮釋
青年認暴動囚3年4月 官斥政治KOL教育工作者姑息養奸
港康碼擬加要求 減兩地差距利通關
未打針禁入食肆 調查：64%不贊成
中小學上課日升掛國旗 1月起實行 每周須辦升旗禮 校長：疫下課室看直播「大日子」看現場
「包山王」斥百萬購機械腳 盼行沙灘商場
手機懷疑有遺書 自責病人失救 博愛醫生院內留醫亡 身旁有針筒
七旬翁捱斬昏迷 思覺失調子被捕
建制不滿社工註冊局民選委員佔多 羅致光：委更多業外者
大灣區GBA專題：雙城三圈 接軌深圳
大灣區GBA專題：多口岸擬變一地兩檢
灣區手記：娘炮與大男人 ／文：尚東美
中聯辦稱訪千劏房商戶等 蒐6347訴求建議 駱惠寧：不放過每條意見
民主黨無人報名選立會 李華明考慮退黨
特首選舉提名期擬定明年2‧15至3‧2
同期多個填海工程 黃偉綸否認互搶海砂
拒王百羽保釋 官：政治影響力大
海園復辦哈囉喂 鬼都要戴口罩
教師涉虐傭逼飲洗潔精 事主哽咽 稱被扯髮頭撞牆鑊鏟打腿
男警經營賭場 求情：警隊「明日之星」斷送仕途 稱投資比特幣失利 需「搵快錢」還債
警長向8同袍下屬借錢 認罪候判
姦智障女教友成孕 清潔工囚逾6年
張耀升對講機無緊急按鈕
深水埗金行再遭爆竊失200萬
【Emily】稱北區主席羅庭德「港獨」 侯志强預告區會搞不合作運動
【Emily】撐港大 譚耀宗：《國殤之柱》早應搬
【Emily】提畀掌聲港台無人應 葛珮帆「孤掌」表揚
【Emily】12355啓動 5熱線助大灣區港青
【Emily】民政局抽起討論區會撥款權議程
【Emily】護腿秘訣靠防曬 葉劉話用法國貨
prev
next