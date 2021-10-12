港聞

港聞二

張耀升對講機無緊急按鈕

【明報專訊】九龍灣淘大工業村迷你倉2016年四級大火，兩名消防員殉職，死因研訊昨踏入第25日。庭上透露，死者張耀升持有的舊款對講機，不設啟動緊急應變程序「Mayday」的按鈕。助理消防區長巫珊凱供稱，所有隸屬消防及救護學院特種救援隊的隊員，均使用舊款無線電對講機；如要使用新款對講機溝通，他們需向煙火特遣隊同袍借機。

總隊目進火場時間相若

「太高溫 十多分鐘撤離」

起火首日2016年6月21日晚上近7時，消防總隊目鄒潘煒與張耀升差不多時間進入火場。鄒供稱，他主要於第一條橫巷拉喉救火，惟因為溫度太高，他與同袍逗留十多分鐘就撤出火場，其間沒留意張耀升亦身處火場，他事後才知道張耀升走失。根據庭上證供，張耀升估計在第二條及第三條橫巷徘徊。

當晚8時半，助理消防區長巫珊凱在迷你倉外乘坐梯台車，用鐵筆打破外牆玻璃窗。他稱，窗戶黏上寫有「時昌迷你倉」的廣告橫額，敲破後可以將整塊玻璃扯出，他估計由強化玻璃物料製成。

上司稱曾訓示勿進橫巷

張耀升的直屬上司、時任助理消防區長蔡國忠供稱，張耀升的體能成績優等，「相當fit」。蔡又指，他在起火之前去過時昌迷你倉的其他分店，得知迷你倉的間隔相似，而且事發時煙霧瀰漫，會更容易令人在火場迷路。因此，他於起火首日訓示下屬，最好在迷你倉「直入直出」，盡量不要轉入左右橫巷。研訊今續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

（迷你倉大火）

相關字詞﹕時昌迷你倉 殉職消防員 死因研訊 淘大工業村迷你倉大火

上 / 下一篇新聞

8號波今倘掛 4日兩見史上首次 「圓規」驟雨持續多天 天文台籲設掃墓備案
8號波今倘掛 4日兩見史上首次 「圓規」驟雨持續多天 天文台籲設掃墓備案
「落波」彈弓手 天文台長認傳訊差將檢討
「落波」彈弓手 天文台長認傳訊差將檢討
塌棚壓斃女工 丈夫認屍痛哭
塌棚壓斃女工 丈夫認屍痛哭
丁權案終極覆核 上訴方：政策涉歧視
丁權案終極覆核 上訴方：政策涉歧視
無手令索CCTV八達通紀錄 九巴料原則上同意 細節待定
無手令索CCTV八達通紀錄 九巴料原則上同意 細節待定
入圍金馬 反修例片《少年》「港不能公映」
入圍金馬 反修例片《少年》「港不能公映」
藏索帶判囚上訴駁回 官：「非法用途」隨時代詮釋
藏索帶判囚上訴駁回 官：「非法用途」隨時代詮釋
青年認暴動囚3年4月 官斥政治KOL教育工作者姑息養奸
青年認暴動囚3年4月 官斥政治KOL教育工作者姑息養奸
港康碼擬加要求 減兩地差距利通關
港康碼擬加要求 減兩地差距利通關
未打針禁入食肆 調查：64%不贊成
未打針禁入食肆 調查：64%不贊成
中小學上課日升掛國旗 1月起實行 每周須辦升旗禮 校長：疫下課室看直播「大日子」看現場
中小學上課日升掛國旗 1月起實行 每周須辦升旗禮 校長：疫下課室看直播「大日子」看現場
「包山王」斥百萬購機械腳 盼行沙灘商場
「包山王」斥百萬購機械腳 盼行沙灘商場
手機懷疑有遺書 自責病人失救 博愛醫生院內留醫亡 身旁有針筒
手機懷疑有遺書 自責病人失救 博愛醫生院內留醫亡 身旁有針筒
七旬翁捱斬昏迷 思覺失調子被捕
七旬翁捱斬昏迷 思覺失調子被捕
建制不滿社工註冊局民選委員佔多 羅致光：委更多業外者
建制不滿社工註冊局民選委員佔多 羅致光：委更多業外者
大灣區GBA專題：雙城三圈 接軌深圳
大灣區GBA專題：雙城三圈 接軌深圳
大灣區GBA專題：多口岸擬變一地兩檢
大灣區GBA專題：多口岸擬變一地兩檢
灣區手記：娘炮與大男人 ／文：尚東美
灣區手記：娘炮與大男人 ／文：尚東美
中聯辦稱訪千劏房商戶等 蒐6347訴求建議 駱惠寧：不放過每條意見
中聯辦稱訪千劏房商戶等 蒐6347訴求建議 駱惠寧：不放過每條意見
民主黨無人報名選立會 李華明考慮退黨
民主黨無人報名選立會 李華明考慮退黨
特首選舉提名期擬定明年2‧15至3‧2
特首選舉提名期擬定明年2‧15至3‧2
同期多個填海工程 黃偉綸否認互搶海砂
同期多個填海工程 黃偉綸否認互搶海砂
拒王百羽保釋 官：政治影響力大
拒王百羽保釋 官：政治影響力大
海園復辦哈囉喂 鬼都要戴口罩
海園復辦哈囉喂 鬼都要戴口罩
教師涉虐傭逼飲洗潔精 事主哽咽 稱被扯髮頭撞牆鑊鏟打腿
教師涉虐傭逼飲洗潔精 事主哽咽 稱被扯髮頭撞牆鑊鏟打腿
男警經營賭場 求情：警隊「明日之星」斷送仕途 稱投資比特幣失利 需「搵快錢」還債
男警經營賭場 求情：警隊「明日之星」斷送仕途 稱投資比特幣失利 需「搵快錢」還債
警長向8同袍下屬借錢 認罪候判
警長向8同袍下屬借錢 認罪候判
姦智障女教友成孕 清潔工囚逾6年
姦智障女教友成孕 清潔工囚逾6年
深水埗金行再遭爆竊失200萬
深水埗金行再遭爆竊失200萬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】稱北區主席羅庭德「港獨」 侯志强預告區會搞不合作運動
【Emily】稱北區主席羅庭德「港獨」 侯志强預告區會搞不合作運動
【Emily】撐港大 譚耀宗：《國殤之柱》早應搬
【Emily】撐港大 譚耀宗：《國殤之柱》早應搬
【Emily】提畀掌聲港台無人應 葛珮帆「孤掌」表揚
【Emily】提畀掌聲港台無人應 葛珮帆「孤掌」表揚
【Emily】12355啓動 5熱線助大灣區港青
【Emily】12355啓動 5熱線助大灣區港青
【Emily】民政局抽起討論區會撥款權議程
【Emily】民政局抽起討論區會撥款權議程
【Emily】護腿秘訣靠防曬 葉劉話用法國貨
【Emily】護腿秘訣靠防曬 葉劉話用法國貨