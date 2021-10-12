張耀升對講機無緊急按鈕

總隊目進火場時間相若

「太高溫 十多分鐘撤離」

起火首日2016年6月21日晚上近7時，消防總隊目鄒潘煒與張耀升差不多時間進入火場。鄒供稱，他主要於第一條橫巷拉喉救火，惟因為溫度太高，他與同袍逗留十多分鐘就撤出火場，其間沒留意張耀升亦身處火場，他事後才知道張耀升走失。根據庭上證供，張耀升估計在第二條及第三條橫巷徘徊。

當晚8時半，助理消防區長巫珊凱在迷你倉外乘坐梯台車，用鐵筆打破外牆玻璃窗。他稱，窗戶黏上寫有「時昌迷你倉」的廣告橫額，敲破後可以將整塊玻璃扯出，他估計由強化玻璃物料製成。

上司稱曾訓示勿進橫巷

張耀升的直屬上司、時任助理消防區長蔡國忠供稱，張耀升的體能成績優等，「相當fit」。蔡又指，他在起火之前去過時昌迷你倉的其他分店，得知迷你倉的間隔相似，而且事發時煙霧瀰漫，會更容易令人在火場迷路。因此，他於起火首日訓示下屬，最好在迷你倉「直入直出」，盡量不要轉入左右橫巷。研訊今續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

（迷你倉大火）