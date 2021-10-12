姦智障女教友成孕 清潔工囚逾6年

求情：泰國未婚妻有11歲兒

被告李煜明原被控於前年7月23日，在海洋公園兩度非禮案發時36歲的女子X，及同日在旺角新世紀廣場殘廁強姦X。據法官引述辯方的求情透露，被告現和在泰國的未婚妻育有一名11歲的兒子，為家庭經濟支柱。

被告昨透過辯方律師於庭上向X表示，對涉案的性行為導致她懷孕及需墮胎深感歉意，惟暫委法官陳仲衡指被告否認強姦罪，對X而言並非有意義的道歉，對她傷害沒有幫助，而且從X的心理報告顯示，她事後患上創傷後壓力症候群，她作供時表現痛苦，可見她承受的傷害極大，她作供時猶如再度揭起舊瘡疤。辯方稱，希望X「有緣聽到就聽到，幫到幾多得幾多」。

官斥否認強姦 道歉無意義

陳官判刑時指案件有多項加刑因素，包括被告強迫X替他口交，性交時沒使用避孕套並於X體內射精，致X需墮胎；而且X的總智商為78，智力屬邊緣水平，陳官認為跟她接觸的人能輕易察覺得到，她亦容易被欺負及不懂保護自己，其後患上創傷後壓力症候群。陳官以5年監禁為量刑起點，考慮到上述因素加刑1年半，但因被告初犯獲扣減兩個月刑期，判囚6年4個月。

【案件編號：HCCC 9/21】