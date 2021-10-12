警長向8同袍下屬借錢 認罪候判

案情透露，被告黃世雄（44歲）於1995年加入警隊，今年2月底已辭職。2019年10月至2020年9月案發期間，被告為警長，先後駐守邊界警區特別職務隊，以及落馬洲分區軍裝巡邏隊一個小隊。

2019年10月至11月期間，被告在未得行政長官許可下，先後從向同於落馬洲警署工作的警員趙文駿接受4筆共161,000的貸款，其中3筆共15.6萬元是趙應被告要求向一間銀行申請而取得。廉署調查發現，被告只向趙歸還了49,500元。

共21.6萬 僅還不足5萬

去年8月至9月期間，被告又在未得行政長官許可下，先後從另外7名警員接受7筆共55,000元貸款。7名警員為被告於所屬軍裝巡邏小隊的下屬，被告亦是其中兩名警員的評核人員。他亦可能會被委派撰寫其餘5名警員的評核報告，或就5人的評核報告被徵詢意見。被告事後沒向該7警員還款。廉署早前接獲警方轉介的貪污投訴，調查後揭發罪行。

【案件編號：FLCC 1088/21】