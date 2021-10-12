港聞

港聞二

警長向8同袍下屬借錢 認罪候判

【明報專訊】一名駐守邊界警區特別職務隊的44歲警長，未經許可下向一名同袍及7名下屬借貸合共21.6萬元，其間只向同袍償還約5萬元，至今沒有向7名下屬還款。該名已辭職的警長早前遭廉政公署落案起訴，昨在粉嶺裁判法院承認11項訂明人員接受利益罪名，須還押懲教署看管至10月25日判刑，以待索取被告的精神、心理及背景報告。

案情透露，被告黃世雄（44歲）於1995年加入警隊，今年2月底已辭職。2019年10月至2020年9月案發期間，被告為警長，先後駐守邊界警區特別職務隊，以及落馬洲分區軍裝巡邏隊一個小隊。

2019年10月至11月期間，被告在未得行政長官許可下，先後從向同於落馬洲警署工作的警員趙文駿接受4筆共161,000的貸款，其中3筆共15.6萬元是趙應被告要求向一間銀行申請而取得。廉署調查發現，被告只向趙歸還了49,500元。

共21.6萬 僅還不足5萬

去年8月至9月期間，被告又在未得行政長官許可下，先後從另外7名警員接受7筆共55,000元貸款。7名警員為被告於所屬軍裝巡邏小隊的下屬，被告亦是其中兩名警員的評核人員。他亦可能會被委派撰寫其餘5名警員的評核報告，或就5人的評核報告被徵詢意見。被告事後沒向該7警員還款。廉署早前接獲警方轉介的貪污投訴，調查後揭發罪行。

【案件編號：FLCC 1088/21】

相關字詞﹕廉政公署 警長 訂明人員接受利益 借貸

上 / 下一篇新聞

8號波今倘掛 4日兩見史上首次 「圓規」驟雨持續多天 天文台籲設掃墓備案
8號波今倘掛 4日兩見史上首次 「圓規」驟雨持續多天 天文台籲設掃墓備案
「落波」彈弓手 天文台長認傳訊差將檢討
「落波」彈弓手 天文台長認傳訊差將檢討
塌棚壓斃女工 丈夫認屍痛哭
塌棚壓斃女工 丈夫認屍痛哭
丁權案終極覆核 上訴方：政策涉歧視
丁權案終極覆核 上訴方：政策涉歧視
無手令索CCTV八達通紀錄 九巴料原則上同意 細節待定
無手令索CCTV八達通紀錄 九巴料原則上同意 細節待定
入圍金馬 反修例片《少年》「港不能公映」
入圍金馬 反修例片《少年》「港不能公映」
藏索帶判囚上訴駁回 官：「非法用途」隨時代詮釋
藏索帶判囚上訴駁回 官：「非法用途」隨時代詮釋
青年認暴動囚3年4月 官斥政治KOL教育工作者姑息養奸
青年認暴動囚3年4月 官斥政治KOL教育工作者姑息養奸
港康碼擬加要求 減兩地差距利通關
港康碼擬加要求 減兩地差距利通關
未打針禁入食肆 調查：64%不贊成
未打針禁入食肆 調查：64%不贊成
中小學上課日升掛國旗 1月起實行 每周須辦升旗禮 校長：疫下課室看直播「大日子」看現場
中小學上課日升掛國旗 1月起實行 每周須辦升旗禮 校長：疫下課室看直播「大日子」看現場
「包山王」斥百萬購機械腳 盼行沙灘商場
「包山王」斥百萬購機械腳 盼行沙灘商場
手機懷疑有遺書 自責病人失救 博愛醫生院內留醫亡 身旁有針筒
手機懷疑有遺書 自責病人失救 博愛醫生院內留醫亡 身旁有針筒
七旬翁捱斬昏迷 思覺失調子被捕
七旬翁捱斬昏迷 思覺失調子被捕
建制不滿社工註冊局民選委員佔多 羅致光：委更多業外者
建制不滿社工註冊局民選委員佔多 羅致光：委更多業外者
大灣區GBA專題：雙城三圈 接軌深圳
大灣區GBA專題：雙城三圈 接軌深圳
大灣區GBA專題：多口岸擬變一地兩檢
大灣區GBA專題：多口岸擬變一地兩檢
灣區手記：娘炮與大男人 ／文：尚東美
灣區手記：娘炮與大男人 ／文：尚東美
中聯辦稱訪千劏房商戶等 蒐6347訴求建議 駱惠寧：不放過每條意見
中聯辦稱訪千劏房商戶等 蒐6347訴求建議 駱惠寧：不放過每條意見
民主黨無人報名選立會 李華明考慮退黨
民主黨無人報名選立會 李華明考慮退黨
特首選舉提名期擬定明年2‧15至3‧2
特首選舉提名期擬定明年2‧15至3‧2
同期多個填海工程 黃偉綸否認互搶海砂
同期多個填海工程 黃偉綸否認互搶海砂
拒王百羽保釋 官：政治影響力大
拒王百羽保釋 官：政治影響力大
海園復辦哈囉喂 鬼都要戴口罩
海園復辦哈囉喂 鬼都要戴口罩
教師涉虐傭逼飲洗潔精 事主哽咽 稱被扯髮頭撞牆鑊鏟打腿
教師涉虐傭逼飲洗潔精 事主哽咽 稱被扯髮頭撞牆鑊鏟打腿
男警經營賭場 求情：警隊「明日之星」斷送仕途 稱投資比特幣失利 需「搵快錢」還債
男警經營賭場 求情：警隊「明日之星」斷送仕途 稱投資比特幣失利 需「搵快錢」還債
姦智障女教友成孕 清潔工囚逾6年
姦智障女教友成孕 清潔工囚逾6年
張耀升對講機無緊急按鈕
張耀升對講機無緊急按鈕
深水埗金行再遭爆竊失200萬
深水埗金行再遭爆竊失200萬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】稱北區主席羅庭德「港獨」 侯志强預告區會搞不合作運動
【Emily】稱北區主席羅庭德「港獨」 侯志强預告區會搞不合作運動
【Emily】撐港大 譚耀宗：《國殤之柱》早應搬
【Emily】撐港大 譚耀宗：《國殤之柱》早應搬
【Emily】提畀掌聲港台無人應 葛珮帆「孤掌」表揚
【Emily】提畀掌聲港台無人應 葛珮帆「孤掌」表揚
【Emily】12355啓動 5熱線助大灣區港青
【Emily】12355啓動 5熱線助大灣區港青
【Emily】民政局抽起討論區會撥款權議程
【Emily】民政局抽起討論區會撥款權議程
【Emily】護腿秘訣靠防曬 葉劉話用法國貨
【Emily】護腿秘訣靠防曬 葉劉話用法國貨