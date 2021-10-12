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男警經營賭場 求情：警隊「明日之星」斷送仕途 稱投資比特幣失利 需「搵快錢」還債

【明報專訊】29歲男休班警今年涉與兩男在觀塘一個1600平方呎的工廈單位內無牌營辦賭場，3人昨在九龍城裁判法院承認營辦賭場，及明知而容許受禁群組聚集進行共兩罪，另外兩名女子則承認協助管理賭場罪，5人押後至11月2日判刑，其間獲准保釋外出。

官：控罪嚴重且涉疫情 傾向判監

辯方為男警求情時稱，加入警隊5年的被告曾獲「最佳警員獎」，工作表現屢獲上司肯定，更被形容是警隊的「明日之星」，惟因投資比特幣失利而欠債，出於想「搵快錢」而誤入歧途，因本案而被停職、斷送仕途已是最大懲罰，冀法庭輕判。

裁判官梁嘉琪表示，控罪嚴重且涉及疫情，明言傾向判監。

報稱公務員的被告男警吳衍鋒（29歲）、無業江永琛（29歲）及學生黃俊朗（24歲），承認於2021年4月10日，在九龍觀塘時運工業大廈14樓D室營辦賭場；以及身為控制受禁群組聚集的處所的人，明知而容許該受禁群組聚集進行。法庭為3人索取背景及社會服務令報告。

辯方：處理2019堵機場獲肯定

加入賭場僅3天 未有得益

另文員楊穎琪（24歲）及導師周衍彤（21歲）承認協助管理賭場罪；保險從業員楊梓豐（30歲）否認阻撓警務人員進入場所罪，排期於12月29日開審。

辯方求情稱，被告吳衍鋒曾在2019年社運期間處理機場堵塞事件，表現備受上司肯定，更被形容為「high standard of professionalism」，可謂是警隊的「明日之星」，惟被告因投資比特幣失利而欠債，更擔心影響日後升遷，沒有申請警隊內部貸款。他由加入賭場營運至被捕僅3天，未收取任何金錢得益。

案情指，警方當日凌晨到場展開反賭博行動，嘗試進入涉案單位時一度被人阻撓，入內後發現有4張撲克枱，每張枱各設一名荷官，另有約30名賭客。警方在場檢獲帳簿、907個籌碼、小量現金等，並發現該處正進行得州撲克賭博。

首3名被告為賭場的負責人，其中男警吳衍鋒在警誡下稱，他們會從每場賭局收取5%佣金，另黃俊朗稱賭場每日賺取約2萬港元。

【案件編號：KCCC 2406/21】

相關字詞﹕限聚令 男警 營辦賭場

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