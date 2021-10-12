教師涉虐傭逼飲洗潔精 事主哽咽 稱被扯髮頭撞牆鑊鏟打腿

中學教師麥佩珊（35歲）被控各一項普通襲擊、意圖損害而施用有害物品、刑事恐嚇罪，以及3項襲擊致造成身體傷害罪。案件發生於去年10月至今年5月，事主為菲傭Pales Eden Gumba（37歲）。

疫情為由 假日不准外出

事主昨日作供稱，她去年3月初抵港，接受隔離檢疫後，開始居住在被告的寓所，負責照顧被告一家四口，包括一對年幼的兒子。她透露，被告以疫情為由，不准她在假期外出，亦不准她放假。她每日早上5時半起牀工作至午夜12時，工作期間不得使用手機。

喝完洗潔精清水漱口

事主憶述，她起初與被告關係不錯，惟入職約兩個月後，被告開始斥責她，不斷傷害她。去年底的一個周末，被告指她忘記清洗嬰兒玩具，怪她趁機偷懶，就拉扯她的頭髮及將她的頭部撞牆，令她頭部腫痛。

今年2月的一個周末，事主餵嬰兒吃粥時，嬰兒不斷哭鬧。她稱被告一時憤怒，先把整碗粥扔向桌上，又將洗潔精滲入粥裏，要求她把粥喝下。她哭泣反抗不果，最終唯有照做，「我擔心食物中毒，又害怕僱主會傷害我，或者令我失去工作」，喝下那碗粥後飲了3杯自來水漱口。說到此處，她情緒激動，聲線頗為哽咽。

事主表示另有一個周末，被告再度責罵她「愚蠢」和善忘，所以伸手入其上衣，由下至上抓傷其背部。她稱事後檢查，才發現自己背部流血，並留下紅色的指甲痕。

抓傷背部流血 掌摑腳踢

另在今年5月，被告批評她沒有妥善照料嬰兒，用鑊鏟打其肚和大腿。她不斷哀求被告停手，被告反而掌摑她左右面頰約15下，更踢其下肢約5下。聆訊今續。

【案件編號：WKC2589/21】