拒王百羽保釋 官：政治影響力大

判辭引述代表王百羽的大律師馬維騉稱，王在勞動階層家庭長大，從政生涯短暫，2014年加入天水圍民生關注平台，任職區議員時與政府和警方關係良好。雖然王聯署了「墨落無悔」聲明，但初選目的已不可能落實，無證據顯示他有根深柢固的政治影響，亦非聲明起草者。馬又指王對國安法的評論和自稱「超區坦克車」，僅是政治修辭，他自去年9月沒有危害國安。

律政司署理助理刑事檢控專員羅天瑋反對保釋，指王由2014年起宣傳政治理念，態度言辭在國安法實施前後相若，並認為他參與國際戰線具有風險。

羅於庭上播放片段，指王的態度堅定，曾解釋如何實踐國際戰線工作；王去年3月有份去信時任美國國務卿蓬佩奧，呼籲制裁港府官員；王在國安法落實後參與「港加聯」聯署號召國際支援，及呼籲杯葛全民檢測。羅指王的政治影響力大，立場堅定不移。杜官考慮所有證據後，不信王獲准保釋後不會「繼續」危害國安，遂拒絕申請。

【案件編號：HCCP 430/21】

（港區國安法）