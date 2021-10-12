同期多個填海工程 黃偉綸否認互搶海砂

稱主要用公眾填料機砂

黃偉綸昨早在新城節目《財知大道》稱，政府一直估算交椅洲人工島需要2.5億至3億公噸填海物料，並非如報道所指最新評估需3億公噸。他解釋，交椅洲人工島逾半填海物料是公眾填料，而本港每年平均產生1500萬公噸公眾填料，政府會優先採用，其餘部分主要使用機砂，為採石場的副產品，內地珠三角一帶有不少採石場可提供供應。

被問到多個填海項目在2026/27年度開展，會否現樽頸，黃偉綸稱「𠵱家睇唔到」，又指近年三跑和東涌東填海工程同期進行，面積共約800公頃，政府亦能做到；而交椅洲人工島的工程需長時間才完成，有信心適當安排處理。發展局其後出稿補充稱機場三跑填海工程，海砂只佔全部填海物料兩成，機砂及公眾填料分佔六成及兩成，至於東涌東填海工程，公眾填料及機砂分別佔七成半及兩成半，沒使用海砂。

有關報章另報道，協助政府展開明日大嶼研究的顧問公司，將探討引入新興工業和創科用地。發展局回應，政府一直計劃在交椅洲人工島打造香港第三個核心商業區，並非以發展輕工業為方向。