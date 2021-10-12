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民主黨無人報名選立會 李華明考慮退黨

【明報專訊】民主黨為12月的立法會選舉設黨內甄選機制，提名期昨日截止，沒有黨員提交報名表格，民主黨將不會派員參選本屆立法會。民主黨主席羅健熙稱，甄選門檻合理，感謝有意參選的黨友韓東方於過去兩周努力爭取提名。主張民主黨應參選的元老李華明表示，結果是意料之中，批評門檻過高，將思考會否退黨。

羅健熙：提名門檻合理

韓東方取9提名未能報名

民主黨中委會上月底決定，有意參選者須獲參選選區支部20名黨員提名，並在其餘4區支部各獲5名黨員提名，即合共須獲40黨員提名。提名期昨晚6時結束，民主黨隨後發聲明表示，沒有收到任何黨員報名。今次參選所需提名較以往多，羅健熙在社交平台回應，以往民主黨參選須經歷民調等程序，但今次通過提名門檻後，便可以直接進入會員大會質詢，形容提名門檻「從任何角度去看都覺得很合理」。

八九民運工人領袖、民主黨韓東方只取得9個提名，最終無法成功報名。他表示對無人報名感失望但可理解，稱目前政治氣氛肅殺，政府動輒祭出《港區國安法》。羅健熙感謝韓東方的努力，形容他為堅信的價值盡力爭取黨友支持，「其懇切為民主黨和香港尋求出路的真誠，相信黨友都清晰看見」。

李：成「異見分子」 意見不被尊重

李華明接受查詢時表示，高提名門檻阻撓黨員參選，希望中委會能提出未來的工作願景，若自己不被說服，會考慮退黨。他稱，如地區工作無議員領頭，官員不會理會政黨，形容建立地區據點、維持社區服務的想法「離地」。李自認因參選爭論成為黨內「異見分子」，意見不被尊重，留在黨也「沒什麼意思」。

積極考慮參選的新思維主席狄志遠表示，參選計劃不受民主黨決定影響，但對該黨決定感可惜，指民主黨放棄參選不利選舉氣氛，或影響投票率。

相關字詞﹕非建制派 立法會選舉 民主黨

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