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港聞二

中聯辦稱訪千劏房商戶等 蒐6347訴求建議 駱惠寧：不放過每條意見

【明報專訊】中聯辦主任駱惠寧及一眾領導層早前開展「落區聆聽 同心同行」活動，副主任盧新寧昨日與20多間香港媒體舉行座談會總結活動情况，稱活動在9月30日至10月10日期間舉行，中聯辦八成職員有參加，共走進了979間劏房、公屋、過渡房屋、居屋和中小商戶，共收集6347項意見、訴求和建議。她引述，駱惠寧明確要求「每一條都不放過」，要「詳細記錄、匯總造冊、分類處置」，屬中聯辦職能範圍內的，馬上依規辦理；屬特區政府施政範圍內的，梳理清單轉交。

中聯辦昨發新聞稿，引述盧新寧在座談會以多項數字總結活動，包括聽取3476名市民對中央惠港利民政策執行情况的反映，及對新政策推出的建議；探望包括獨居長者、失業者、創業青年、地區婦女、中小商戶、地盤工人、新移民、少數族裔等在內的3985名市民；圍繞香港青少年在學業、就業、創業過程中遇到的問題聽取意見。

盧新寧：廣泛聯繫各界 落區常態化

中聯辦稱，落區前會與特區政府先溝通，部分政府官員亦參加活動，現場回應市民關切。盧新寧強調，中央十分關心香港經濟發展和民生改善，今後中聯辦會貫徹落實中央要求，廣泛聯繫社會各界，把落區活動常態化，深入了解社情民意。

據了解，中聯辦冀透過活動傳遞中央對香港的關心關愛，更深入了解惠港利民政策的落實情况，直接聆聽各界聲音和訴求；落區是以實際行動更好履行中聯辦密切聯繫社會各界的功能，更好支持特區政府依法施政。另外，收集到意見訴求等主要有三類，包括民生問題如住房、醫療養老等；發展問題包括青年、行業發展等；兩地交流問題包括疫情影響等。

盧新寧亦介紹中央近期惠港政策。她說，以「十四五」規劃綱要為大框架，先後公布「前海擴區擴容」和21條惠港利民政策，形容政策有新特點，如面向漁農、法律、中醫等具體行業、特定人群的扶持政策，強調精準性和針對性。

相關字詞﹕駱惠寧 盧新寧 中聯辦

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