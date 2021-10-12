中聯辦稱訪千劏房商戶等 蒐6347訴求建議 駱惠寧：不放過每條意見

中聯辦昨發新聞稿，引述盧新寧在座談會以多項數字總結活動，包括聽取3476名市民對中央惠港利民政策執行情况的反映，及對新政策推出的建議；探望包括獨居長者、失業者、創業青年、地區婦女、中小商戶、地盤工人、新移民、少數族裔等在內的3985名市民；圍繞香港青少年在學業、就業、創業過程中遇到的問題聽取意見。

盧新寧：廣泛聯繫各界 落區常態化

中聯辦稱，落區前會與特區政府先溝通，部分政府官員亦參加活動，現場回應市民關切。盧新寧強調，中央十分關心香港經濟發展和民生改善，今後中聯辦會貫徹落實中央要求，廣泛聯繫社會各界，把落區活動常態化，深入了解社情民意。

據了解，中聯辦冀透過活動傳遞中央對香港的關心關愛，更深入了解惠港利民政策的落實情况，直接聆聽各界聲音和訴求；落區是以實際行動更好履行中聯辦密切聯繫社會各界的功能，更好支持特區政府依法施政。另外，收集到意見訴求等主要有三類，包括民生問題如住房、醫療養老等；發展問題包括青年、行業發展等；兩地交流問題包括疫情影響等。

盧新寧亦介紹中央近期惠港政策。她說，以「十四五」規劃綱要為大框架，先後公布「前海擴區擴容」和21條惠港利民政策，形容政策有新特點，如面向漁農、法律、中醫等具體行業、特定人群的扶持政策，強調精準性和針對性。