港聞

港聞二

灣區手記：娘炮與大男人 ／文：尚東美

【明報專訊】「香港男仔幾好喎，我有幾個朋友，都係模特兒，老公或者男友都係香港人，香港男仔比較有禮貌，溫柔，唔……點講呢……」「無咁大男人？」「係！無咁大男人，同埋……唔……內地男仔，有些都比較不修邊幅。」內地男仔不修邊幅？R是模特兒，對衣著打扮大概比較留心，雖說有些內地男生比較不修邊幅，但在廣州巿中心天河區，及目所見，男士各有各套路，姿整男不少，兩眉修得整齊，好像都沒煩惱；陽光男孩不少，解釋了何以這裏處處健身中心；星期五晚上，薄施脂粉、打扮亮麗的男生也可見。說到青年男兒該有的形象，官媒早前再次抨擊「娘炮」之風，稱其由日韓傳來，其中《光明日報》發文，形容一些舉止忸怩作態、喜歡撒嬌賣萌的「小鮮肉」，「油頭粉面A4腰，矯揉造作蘭花指」，經由影視製作機構和經紀公司商業包裝和市場運作，成為許多青少年的偶像，亦成為社會問題。廣電總局其後發通知，要求樹立節目正確審美導向，嚴格把握演員和嘉賓選用、表演風格、服飾妝容等，堅決杜絕「娘炮」等畸形審美。於是，不少明星就被對號入座，成為娘炮代表。至於誰是男性荷爾蒙的模範，較多人提到吳京及易烊千璽，剛巧兩人有電影上映。也有文章提到微博話題#奧運會狠狠修正了我的審美#屢次衝上熱搜頭條，蘇炳添、孫一文等奧運健兒成為網友偶像，「他們沒有A4腰、冷白皮，沒有精雕細琢的妖冶妝容，卻向全世界展現了中國青年的風采和力量」。R是模特兒，丈夫是香港人，兩人一起在廣州打拼，看來恩愛而優游。

文：尚東美

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