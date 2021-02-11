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大灣區GBA專題：雙城三圈 接軌深圳

【明報專訊】特首林鄭月娥上周三（6日）在《2021年施政報告》首次提及「雙城三圈」概念，同時推動毗鄰深圳的元朗及新界北建設北部都會區；與此同時，近日深圳市各區先後召開黨代表大會謀劃未來5年發展藍圖。透過各區的未來規劃，或可窺探在雙城三圈概念下，深圳各區於經濟、基建、創科、民生和生態環境等方面未來可怎樣與香港合作接軌。

明報記者 陳子凌

特首提出的雙城三圈，雙城是香港和深圳；三圈由西至東分別為深圳灣優質發展圈，包含了香港的元朗、天水圍及洪水橋，和深圳的寶安與南山兩區；港深緊密互動圈函蓋香港的粉嶺、上水、新田及落馬洲一帶，以及深圳的羅湖、福田區域；至於大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈則覆蓋香港沙頭角、印洲塘和深圳的鹽田區、大鵬半島（見圖）。

雙城三圈幾近覆蓋了深圳市發展最成熟的區域，如羅湖、福田、南山，亦包含了具發展潛力的寶安、鹽田。最近這些地區舉行了黨代會，分別提出未來5年的經濟目標（見表），當中亦不乏配合香港的發展藍圖。

南山：推進前海 建創新型中心城區

作為廣東第一經濟大區，南山除定位科技產業創新、高等教育和總部經濟集聚區，亦將重點推進前海深港現代服務業合作區，目標是加快建成世界級創新型濱海中心城區。受惠前海擴區的寶安區，明確提出要在服務前海及港澳當中，推動寶安區的新一輪發展，包括先進製造業、會展經濟、海洋經濟、臨空經濟（Airport Economy），定位深圳城市西部中心、國際航空樞紐，建設世界級先進製造城、國際化灣區濱海城、高品質民生幸福城。

將與香港共同發展河套的福田區，則被定位是深圳行政、文化、金融、商務和國際交往中心，未來5年重點佈局河套深港科技創新合作區、香蜜湖新金融中心、環中心公園活力圈。羅湖區擁有羅湖、文錦渡和蓮塘三大口岸，因此將以這3個口岸為核心發展深港口岸經濟帶，重點推動高端商務服務、專業服務等領域企業與香港機構合作，建設羅湖口岸與人民南片區的國際醫療商務試驗區；在文錦渡口岸片區拓展灣區知識經濟自貿區；在蓮塘口岸片區打造深港民生協同發展區；在蔡屋圍南片區打造跨境創新金融實踐區；在深南東片區打造區域文化生態典範區。

河套福田：深圳行政文化金融商務中心

與香港一起推進大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈的鹽田區，將定位國際航運中心、海洋新興產業高地、濱海旅遊重要基地，重點推進沙頭角深港國際旅遊消費合作區，實施中英街品質提升工程，建設鹽田國際航運樞紐和離岸貿易中心，全面建成宜居宜業宜遊的現代化國際化創新型濱海城區。雖未被納入雙城三圈之中，但龍崗區已定位深圳城市東部中心，以生物醫藥、綠色低碳為新產業支柱；龍華區聚焦數碼經濟，目標2025年建成大灣區現代化國際化創新型中軸新城。

中國城市經濟專家委員會副主任宋丁認為，雙城三圈覆蓋深港口岸經濟帶和深圳發展最成熟的核心區，透過河套深港科技合作區及前海深港現代服務業合作區，以及香港建設的北部都會區，能形成香港與深圳各區更全面融合，推動同城化發展。華大證券首席宏觀經濟學家、香港金融管理學院客座教授楊玉川亦指出，過去深港融合常常會面臨融合程度、如何融合等問題，雙城三圈空間概念的確立，有利於兩地政府共同促進在經濟、基建、創科、民生和生態環境方面的發展，產生一加一大於二的效益，深圳各區與香港北部都會區緊密合作，真正實現一體化，由此拉動香港經濟快速增長。

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