建制不滿社工註冊局民選委員佔多 羅致光：委更多業外者

【明報專訊】掌控社工註冊、違紀投訴事宜的社會工作者註冊局，目前民選社工委員多於政府委任委員，多名建制派議員要求加入更多非業界人士，又批評現時予人「私相授受」之感。勞福局長羅致光昨稱專業自主的法定規管組織都是以業界代表佔較高比例，社工註冊局民選委員比例已屬最低，如需改變委員組成，需考慮政府整體政策及諮詢，另透露下屆註冊局政府計劃委任人選會更多來自業界外。
稱因應23條 註冊條例用較闊寫法
勞福局計劃下屆立法會會期修訂《社會工作者註冊條例》附表2，納入「危害國家安全的罪行」，包括《港區國安法》4項罪行及《刑事罪行條例》叛逆和煽動罪，涉上述罪行定罪者如不獲註冊局全體委員同意，不能註冊為社工。多名議員昨在立法會福利事務委員會會議表示支持修例。羅致光稱需保障服務使用者利益及維護社工專業形象故提出修訂，他說不會將具體罪行寫入條例，因保安局未來會就《基本法》23條立法，屆時可能會充實或修訂《刑事罪行條例》，因此採用較闊的寫法會較適合。
社工註冊局由15名成員組成，8名民選委員為社工，6人由特首委任，餘下1人為社署署長或其代表。民建聯梁志祥認為現時組成予人「私相授受」之感，問選舉產生的社工委員能否減至少於一半，又認為應加入更多非社工。
羅致光回應表示，專業自主的法定規管組織都是以業界代表佔較高比例，社工註冊局在多個組織中，民選委員比例已是最低。註冊局將換屆，羅致光稱政府目前方向是委任更多業外人士任委員。
另外，新一份《施政報告》提出明年下半年合併普通長者生活津貼及高額長者生活津貼。特首林鄭月娥前年初公布會合併兩項津貼，多名議員質疑合併兩津貼工作耗時太長。羅致光稱需時10個月更新及測試系統，料最快明年第三季、約8月可合併兩項津貼。