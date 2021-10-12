建制不滿社工註冊局民選委員佔多 羅致光：委更多業外者

稱因應23條 註冊條例用較闊寫法

勞福局計劃下屆立法會會期修訂《社會工作者註冊條例》附表2，納入「危害國家安全的罪行」，包括《港區國安法》4項罪行及《刑事罪行條例》叛逆和煽動罪，涉上述罪行定罪者如不獲註冊局全體委員同意，不能註冊為社工。多名議員昨在立法會福利事務委員會會議表示支持修例。羅致光稱需保障服務使用者利益及維護社工專業形象故提出修訂，他說不會將具體罪行寫入條例，因保安局未來會就《基本法》23條立法，屆時可能會充實或修訂《刑事罪行條例》，因此採用較闊的寫法會較適合。

社工註冊局由15名成員組成，8名民選委員為社工，6人由特首委任，餘下1人為社署署長或其代表。民建聯梁志祥認為現時組成予人「私相授受」之感，問選舉產生的社工委員能否減至少於一半，又認為應加入更多非社工。

羅致光回應表示，專業自主的法定規管組織都是以業界代表佔較高比例，社工註冊局在多個組織中，民選委員比例已是最低。註冊局將換屆，羅致光稱政府目前方向是委任更多業外人士任委員。

另外，新一份《施政報告》提出明年下半年合併普通長者生活津貼及高額長者生活津貼。特首林鄭月娥前年初公布會合併兩項津貼，多名議員質疑合併兩津貼工作耗時太長。羅致光稱需時10個月更新及測試系統，料最快明年第三季、約8月可合併兩項津貼。