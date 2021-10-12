港聞

港聞二

七旬翁捱斬昏迷 思覺失調子被捕

【明報專訊】葵涌昨日發生倫常血案。一名男子昨午於荔景山路寓所以利刀襲擊七旬父，鄰居聽聞呼叫聲後報警求助。消防到場破門入屋，將昏迷七旬父送院搶救，其後在單位拘捕涉案兒子，事件起因有待深入調查。

遇襲受傷78歲父親姓李，頭部及胸口中刀昏迷，由接報到場救護員即場初步包紮，再由救護車送院，其後被送至手術室搶救。31歲兒子涉嫌傷人被捕，他其後被黑布蒙頭、扣上抬牀安全帶，由警員陪同登上救護車送院檢查。據悉，被捕男子任職文員，患有思覺失調，需長期服藥穩定情况，並定時往葵涌醫院覆診。

鄰居聞呼叫聲報警 檢兩水果刀

現場為葵涌荔景山路賢麗苑賢德閣10樓一單位，昨午4時許，鄰居聽到呼救聲由單位傳出，遂報警求助。據了解，警員及消防接報到場，發現涉事單位鐵閘反鎖，木門虛掩，一名老翁倒卧血泊中，遂利用工具將鐵閘爆開，由拯救人員為傷者初步治理及送院。人員其後在單位房間發現另一男子，經調查後兩人為父子，兒子亦承認早前以利刀襲擊父親。

警方事後封鎖大廈出入口展開調查，探員登樓在單位蒐證，於單位檢獲兩柄水果刀，相信與案有關。案件暫列傷人處理，由葵青警區重案組第二隊接手跟進，傷人動機有待深入調查。

2017年10月，患抑鬱症及過度活躍症21歲青年於上水清河邨寓所突然以菜刀斬傷父親，傷者負傷逃出單位報警，母親上前阻止兒子時亦被斬傷。警方事後拘捕涉案兒子，檢獲一柄12吋長的菜刀。

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