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手機懷疑有遺書 自責病人失救 博愛醫生院內留醫亡 身旁有針筒

【明報專訊】元朗博愛醫院職員昨早在內科病房發現一名女病人昏迷不醒，病人其後證實不治，其身旁發現有已開封的針筒，院方將個案交死因裁判官跟進並報警。據了解，死者為博愛醫院麻醉科工作的35歲女醫生，她因事入院，手機有懷疑遺書提及她因病人失救感自責。警方將案件暫列送院時死亡處理，死因待剖驗確定。

個案交死因裁判官

博愛醫院證實死者為新界西醫院聯網職員，該院表示昨日清晨6時許，博愛醫院內科及老人科病房一名職員巡視病房期間，發現一名女病人在病牀上不省人事，隨即通知醫護人員搶救，病人於早上約8時40分證實不治。院方在病人的身旁發現已開封的針筒，因此就事件報警，個案亦已轉交死因裁判官跟進。

院方表示，該醫院聯網對事件感到十分難過，向其家屬致以深切慰問及提供所需協助，會全力配合警方調查，亦已向醫管局總辦事處通報事件。

警方回覆稱，昨日早上約8時51分接獲博愛醫院職員報案，發現有病人在病房昏迷不醒，其後死亡。警方接報到場後在病房檢獲懷疑遺書，初步相信死者因工作問題不開心，暫列送院時死亡案件處理，死因有待剖驗確定。

據了解，死者為於博愛醫院麻醉科工作的35歲關姓女醫生，近日因事入住博愛醫院病房，女醫生牀邊發現一支曾使用的針筒，裏面的不明液體成分有待調查。消息稱，女醫生手機中發現懷疑遺書，當中提及今年曾診治的病人失救而感自責。

相關字詞﹕警務處 博愛醫院

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