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「包山王」斥百萬購機械腳 盼行沙灘商場

【明報專訊】機械腳可助脊髓損傷、不良於行的患者復康訓練，亦有望協助他們站起來生活。「包山王」黎志偉斥約100萬元添置個人機械腳，笑言「日後可能見到我穿著對腳行沙灘、商場」。

黎志偉因10年前交通意外下肢癱瘓，曾在輪椅以雙手攀上獅子山，今年1月再登上荃灣如心廣場，目標是「站起來」。他3年前參與港大矯形及創傷外科學系先導計劃，以復康機械腳學步行。車禍前可在10秒內登上包山頂點的他，初次用機械腳要蹣跚學步，「完全不記得怎樣步行，要像嬰兒般重新學習」。經過3年訓練，黎志偉預計兩三個月後就能將專屬機械腳帶回家，「到時候做什麼都可以」，笑稱以後可能會看到他「穿著對腳行沙灘，行商場」。

但擁有「私家腳」絕非易事，黎志偉大半年前斥約100萬元買個人機械腳，經廠商考察，加上約60小時課程等，日後要通過考試才可自行操作機械腳。

港大矯形及創傷外科學系主任張文智指出，市面機械腳普遍不適合在港日常運用。學系名譽臨牀助理教授高日藍補充，本港城市和房屋設計未成熟，增加患者使用個人機械腳的難度。該系本周六將辦機械腳接力賽，黎志遠連同3名殘疾病人會由港大百周年校園接力走到港大何鴻燊體育中心，為時約一小時，張文智盼至少籌150萬元，為病人復康及研究買機械腳。

與3殘疾者接力走 籌款助研機械腳

本港每年增約200宗創傷性脊髓損傷，港大矯形及創傷外科學系3年前引入機械腳，至今已提供1000人次服務。以往病人用輔助支架，需費力控制上半身或盆骨，有用者憶述用傳統支架不夠力步行，用機械腳可斷續訓練一小時。港大矯形及創傷外科學系臨牀副教授林楚賢稱，機械腳通過電腦準確控制關節活動，減少病人用力，並加肌肉及神經線功能。

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