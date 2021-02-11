中小學上課日升掛國旗 1月起實行 每周須辦升旗禮 校長：疫下課室看直播「大日子」看現場

「強烈建議重要日子」辦升旗禮

經修訂的《國旗及國徽條例》已刊憲生效，教育局昨發指引，中小學除每周一次升國旗儀式，亦須在元旦日、七一及國慶日當日或其前後的上課日舉行升旗禮。當局強烈建議學校在開學日、畢業禮、國家憲法日等「重要的日子和特別場合」舉行升國旗儀式；有足夠旗杆的學校應同時升掛國旗及區旗。

幼稚園可視乎其校舍空間、設施、環境等因素，盡可能參照中小學的規定升掛國旗區旗及舉行升旗禮；有可移動式旗杆的幼稚園須至少在慶祝元旦日、七一和國慶日活動舉行升旗禮。專上院校則按中小學指引處理升掛國旗及升旗禮事宜。

教育局昨亦發文件，列出不同情景學校需否升掛國旗或舉行升旗禮（見表）。當局稱若學校遇傳染病爆發等特殊情况，部分級別學生仍回校上課，校方應如常升掛國旗及每周舉行升旗禮；倘全校學生暫停上面授課，而學校開放並有職員工作，校方應安排升掛國旗。局方稱，疫下舉行升旗禮時應遵守《學校健康指引》，保持室內空氣流通，按場地面積限制參與人數等。

張勇邦憂市面區旗不合規 籲當局贈

資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，顧及疫情為免學生聚集，其校擬落實指引時在每周一次的升旗禮，安排學生在課室收看直播，至於七一、國慶日等「大日子」的升旗禮，則讓部分學生現場參與。張認為學校要平衡防疫及不同活動，「防疫就什麼都不用做？」他稱學校可按平時辦活動、講座時的防疫標準安排升旗禮。

張任職的學校設3支旗杆，按當局指引應同時升掛國旗及區旗。不過張說，其校沒購買區旗，擔心市面出售的區旗或不合規格，建議當局向每間學校贈送一面區旗。

幼園校長：教師對升旗認識未必夠

至於國旗、國徽及國歌教育，教育局說相關內容已蘊含於本地課程的常識、音樂、中史、公民與社會發展等科目，會提醒中小學在相關科目教學。幼稚園可協助幼兒認識香港是國家的一部分。

善一堂安逸幼稚園校長麥鳳璋說，其校以往會舉辦升旗禮，讓學生體驗及學習升旗禮儀，校方亦舉辦不同活動，例如在中秋節有賞燈會、學生試穿漢服等，讓學生多了解中華文化，培養國民身分認同。麥說幼稚園教師對升旗的知識未必足夠，認為落實指引前幼稚園要加強培訓，提升教師對國旗、升旗禮的專業知識。